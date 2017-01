Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjala ei voi kehua yritysten lukumäärällä Etelä-Karjala ei voi kehuskella yritysten lukumäärällä verrattuna vaikkapa Varsinais-Suomeen ja länsirannikkoon. Toisaalta yritysten lukumäärä ei kerro kaikkea alueen elinvoimasta. Tärkeämpää on yritysten laatu ja tuottavuus sekä työllistävä vaikutus. Aluetutkija Timo Aron laatiman yrityskartan perusteella Etelä-Karjalassa on tuhatta asukasta kohti eniten yrityksiä Luumäellä, Taipalsaarella ja Parikkalassa. Aro on putsannut tilastosta pois maa-, metsä- ja kalatalouden yritykset. Vähiten yrityksiä tuhatta asukasta kohti on Imatralla. Lappeenranta on samassa kastissa Lemin, Savitaipaleen, Ruokolahden ja Rautjärven kanssa. Aron mukaan alueiden väliset erot ovat pysyneet melko ennallaan, ja ero rannikko-Suomen ja Itä-Suomen välillä on selvä. Toisaalta yliopistokaupungit pärjäävät muita paremmin, ja pelkkää yritysten määrää mitattaessa kunnan pienuus on tilastollinen etu. Puumala on hyvä esimerkki pienuuden tuomasta tilastopiikistä. Saimaan alueen kunnista siellä on eniten yrityksiä tuhatta asukasta kohti. Tosin asukkaitakaan ei ole kuin vajaa 2 300. Aro selittää Puumalan hyvää sijoitusta matkailuelinkeinon merkittävyydellä. — Puumalassa on paljon majoitusta, ruoka- ja muita matkailupalveluja tarjoavia yrityksiä. Aivan samoin kuin Lapissa. Puolenkymmentä Lapin kuntaa on yritystilaston kärkisijoilla. Kunnan kannalta työllistävät yritykset ovat parhaita. Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen sanoo, että Lappeenrannassa ilahduttavat tällä hetkellä ympäristö- ja energialiiketoiminnan sekä ohjelmistopalvelujen yritykset. Ne kasvavat ja työllistävät, ja moni yrityksistä on syntynyt yliopiston vauhdittamana. — Vapaa-ajan palvelujen kysyntä ja markkinat ovat myös kasvussa. Jotta säästä riippumattomaan liiketoimintaan päästäisiin, tarvitaan rohkeita, Helsingin Allas- ja Löyly-tyyppisiä rakenteita myös Saimaan rannoille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Etel%C3%A4-Karjala%20ei%20voi%20kehua%20yritysten%20lukum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ll%C3%A4/2017121754150/4