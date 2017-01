Uutinen

Etelä-Saimaa: Erotuomari Hanna Kurronen rauhoitti urheilija Hanna Kurrosen Lappeenrannasta lähtöisin oleva Hanna Kurronen on urheillut kymmenvuotiaasta lähtien. Lajeina olivat jääkiekko ja jalkapallo. Nyt ne ovat jääneet vähemmälle, mutta uutta on tullut tilalle. Kurronen innostui erotuomarin tehtävistä ja jousiammunnasta. Erotuomarin ura alkoi sattumalta. Kotiin tuli mainos jalkapallon erotuomarikurssista. Kurronen kiinnostui ja lähti 14-vuotiaan kaksoissisarensa kanssa kurssille vuonna 2009. Jääkiekon erotuomariksi hän kouluttautui vuoden päästä. Kaksi vuotta sitten hän kouluttautui sähköpyörätuolijalkapallon erotuomariksi. Kokemukset erotuomarina ovat muuttaneet Kurrosta urheilijana. — Ymmärrän nyt tuomarien näkökulman. Olen rauhoittunut ja tasoittunut. Keskittyminen on parantunut. Kurronen aloitti vuosi sitten jousiammunnan. — Jousiammunta on tällä hetkellä ykköslajini. Siinä viehättää yksilöllisyys joukkuelajien vastapainona. Ajatus ei saa harhailla yhtään, tai tulos näkyy heti taululla. Kurronen opiskeli Loimaalla lähihoitajaksi. Hän asuu ja käy töissä Vantaalla. Lue koko uutinen:

