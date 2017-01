Uutinen

Etelä-Saimaa: Alaskanmalamuutit vetävät Janne Härkösen koiravaljakkoa – kilpailukausi alkaa Hyrynsalmella Tuuli tuivertaa pellolta kirpeästi Joutsenon Aholassa. Janne Härkösen reen eteen valjastama alaskanmalamuutti Eemeli ei ole siitä moksiskaan. Lumipeitettä on vain muutama sentti. Koiravaljakkokisat ovatkin parina viime talvena keskittyneet maan pohjoisosiin. — Muutamana talvena ei ole päässyt oikein hyvin treenaamaan. Viime vuonna jouduttiin myös perumaan useampi kisa täältä Etelä-Suomesta, koska ei yksinkertaisesti ollut lunta, Härkönen toteaa. Härkösellä on neljä tiheäturkkista ja vahvajalkaista alaskanmalamuuttia. Samalla kun Eemeli esittelee reen, valjaiden ja vetoliinan yhdistelmää, Kira, Ava ja Luca kaipaavat huomiota omissa häkeissään. Haukunta raikaa. Valjakkourheilussa kilpaillaan sekä sulalla maalla että lumella. Talven kotimainen kilpailukausi starttaa ensi viikonloppuna eteläisimmällä poronhoitoalueella. Hyrynsalmen Ukkohallassa käydään keskipitkien matkojen Suomen cupin avausosakilpailu. Ensin mennään 35 kilometriä Paljakkaan, sitten sama matka takaisin. Välissä on neljän tunnin pakollinen tauko. Valoisaa aikaa on tammikuussa vähän. Pimeys tuo kilpailuun omat haasteensa, ja otsalamppu kuuluukin valjakkourheilussa pakollisiin varusteisiin. — Tarkoitus on ajaa pikkusen pitempiä matkoja tämä talvi. Syksyllä ajoin sprinttiä, niissä matka on neljästä kilometristä kuuteen. Nyt mennään niin, että kaikki pätkät ovat yli 20 kilometrin kisoja aina 70 kilometriin saakka, mutta ne ovat aina tauotettuja kisoja, Härkönen kertoo. Härkösen omista alaskanmalamuuteista Hyrynsalmelle vetohommiin matkaavat Eemelin lisäksi Kira ja Ava. Luca on tällä kaudella kilpailutauolla, ja vierailevana tähtenä valjakossa juoksee Tutan-niminen lainakoira. Lue koko uutinen:

