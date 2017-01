Uutinen

Etelä-Saimaa: Ylioppilaskunta julkaisi Aalef-lehden korvaavan verkkoalustan — Aliveen etsitään kirjoittajia lahjakorttikorvauksella Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) on avannut uuden verkkoalustan. Alive korvaa syksyllä lakkautetun Aalef-lehden. Sivustosta vastaava Siiri Kähönen kertoo, että Aliveen etsitään kirjoittajia. Alivessa julkaistaan opiskelijaelämään liittyviä artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja uutisia. — Opiskelijaelämä on ainoa selkeä linjaus. Tarkoitus on, että toimituksessa puututaan mahdollisimman vähän tekstien sisältöön. Alive yhdistelee verkkolehteä ja blogialustaa. Kähösen mukaan sivusto eroaa niin paljon perinteisestä verkkolehdestä, että hän puhuu mielummin mediakonseptista. —Me ei olla ajateltu tällä alustalla julkaisemista varsinaisesti journalismina. Se on enemmän ajatuksia ja tarinoita. Kirjoittajille luvataan 25 euron lahjakortti Aalefille jokaisesta julkaistusta kirjoituksesta. Opiskelijat voivat käyttää lahjakortteja Aalefin kahdessa opiskelijaravintolassa ja kirjakaupassa. Opiskelijoiden lisäksi Aliveen haetaan kirjoittajia myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun henkilökunnasta. Lisäksi LTKY:n oma väki kirjoittaa sivustolle. Kähönen kertoo, että teksteistä on tarkoitus keskustella kirjoittajien kanssa etukäteen. Näkökulmaa päästään siis hiomaan ennen jutun kirjoittamista. Valmista tekstiä ei ole tarkoitus muokata muuten kuin esimerkiksi kieliasun, kappalejaon ja otsikon osalta. Varsinaisen sivustonsa lisäksi Alive toimii myös Facebookissa. Esimerkiksi kommentointi sivustolla tapahtuu Facebook-tunnuksilla. Näillä näkymin Facebook on Aliven ainoa some-kanava. Lue koko uutinen:

