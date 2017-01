Uutinen

Etelä-Saimaa: Veneitä rekisteröitiin Etelä-Karjalassa 115 — kymmenen vähemmän kuin edellisvuonna Etelä-Karjalassa rekisteröitiin viime vuonna vesikulkuneuvoja edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2016 ensirekisteröintejä oli 115, mikä on kymmenen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vilkkain rekisteröintikuukausi on toukokuu, jolloin Etelä-Karjalassa rekisteröitiin 44 uutta vesikulkuneuvoa. Valtakunnallisesti vesikulkuneuvojen ensirekisteröintien määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Viime vuoden lopussa vesikulkuneuvoja oli rekisterissä noin 203 300. Vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin lähes 3 700, poistettiin rekisteristä 4 580 ja lopullisia poistoja tehtiin 50. Moottoriveneitä rekisteröitiin kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, vaikka niiden määrä on suurin eli lähes 2 900. Purjeveneiden ja vesiskootterien suosio kasvoi, mutta uusia purjeveneitä rekisteröitiin koko maassa vain 29. Rekisteristä poistojen tahti kiihtyi loppuvuotta kohti ja syyskuusta vuodenvaihteeseen saakka tehtiin rekisteristä poistoja noin 2 500, joista yli viidesosa vuoden viimeisellä viikolla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/09/Veneit%C3%A4%20rekister%C3%B6itiin%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20115%20%E2%80%94%20kymmenen%20v%C3%A4hemm%C3%A4n%20kuin%20edellisvuonna/201791/4