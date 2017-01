Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisten lomaltapaluu käynnissä, lomia on vietetty Etelä-Karjalassa ja muualla Suomessa Puoli kahden aikaan sunnuntaina Nuijamaan raja-asemalla oli hiljaista. Venäjän suuntaan meneville oli kaksi pikakaistaa avoinna, ja matkustajia sopivasti: passintarkastajille riitti töitä, mutta tarkastukseen ei tarvinnut jonottaa. Sunnuntain pitäisi olla joulusesongin ruuhkaisin päivä, mutta vielä se ei näkynyt. — Lähtevä liikenne jakautuu useammalle päivälle. Lauantaina paluuliikenne alkoi, illalla oli liikennettä ihan riittävästi, mutta ei mitään hirveitä jonoja, vuoropäällikkö Janne Tynkkynen kommentoi. Elena ja Kiril Soiden ja heidän lapsensa olivat palaamassa Päijänteen rannalta kotiin Pietariin. — Olimme kahden viikon lomalla Keski-Suomessa, Joutsan Rutalahdessa, Elena Soiden kertoi. Arviot iltaa kohti vilkastuvasta liikenteestä pitivät paikkansa. — Liikenne on normaaliin verrattuna ihan vilkasta. Jonoja ei ole kuitenkaan muodostunut, sillä työsuunnittelu on onnistunut, Nuijamaan raja-aseman iltavuoron päällikkö Pasi Hämäläinen kertoi kuuden jälkeen. Aseman koko tarkastuskapasiteetti oli otettu käyttöön. Henkilöliikennekeskuksen ohella käytössä oli kuusi venäläisille tarkoitettua kaistatarkastustilaa ja EU-kansalaisten kaista. — Varmaan lähelle 10 000 päästään nyt sunnuntaina. 5 000—6 000 on normaalipäivän liikenne, Hämäläinen vertasi. Imatran raja-asemalla seitsemän aikaan illalla oli edelleen hyvin rauhallista. — Liikenne ei mitenkään poikkea tavallisesta viikonlopusta, rajavartiomestari Aki Kankkunen kertoi. Hotelli Patriassa venäläisiä majoittui uuden vuoden ja loppiaisen aikaan hieman enemmän kuin edellisvuosina. — Majoittujissa oli sekä perheitä että pariskuntia. Lasten kanssa liikkeellä olleet majoittuivat pitemmäksi aikaa, pariskunnat olivat ehkä enemmän ostosmatkailijoita, hotellinjohtaja Tomi Saarelainen luonnehtii. Imatran kylpylän vastaanotosta kerrotaan, että viime päivät ovat olleet vilkkaita. Tyypillisesti varaukset ovat olleet kuitenkin lyhyempiä kuin aiempina vuosina. Lemin maja -motellia Mikkelintien laidassa pyörittävä Olga Markkanen odottaa talouspakotteiden loppumista. Sitä ennen hän ei usko venäläismatkaajien toden teolla palaavan. — Ennen pakotteita motelli oli aina täynnä, nyt venäläisiä on joskus paljon, joskus vähän. Lauantai-iltana Markkaselle soitti tuttu moskovalainen asiakas. — Hänen kuuden hengen porukkansa oli tulossa Lapista kotiin, ja he halusivat levätä matkalla ennen paluuta Moskovaan. Onneksi minulla oli tilaa. Kahvila Majurskassa Lappeenrannan Linnoituksessa on ollut vilkas joulusesonki. — Tosi paljon venäläisiä on ollut liikkeellä, etenkin uudenvuoden viikonloppuna, Helin Güler kertoo. Lue koko uutinen:

