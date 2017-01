Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhoja Lappeenranta-kuvia löytyy nyt verkosta Lappeenrannan kaupunginarkiston valokuvakokoelma on siirretty Etelä-Karjalan museon kuva-arkistoon ja digitaaliseen järjestelmään. 10 000 kuvan aineisto sisältää valokuvia, negatiiveja ja diakuvia nykyisen Lappeenrannan kaupungin alueelta. Mukana on kaupunki-, tapahtuma- ja henkilökuvia 1800-luvun loppupuolelta 2000-luvun alkuun. Osaan niistä voi tutustua verkossa. Noin 400 kuvan erä on julkaistu museon Finna-järjestelmässä. Museolle siirretty kuva-aineisto säilytetään erillisenä alakokoelmana. Kaupunginarkistoon jäävät yhdistysten ja yksityisarkistojen kuva-aineistot. Etelä-Karjalan museon kuva-arkisto välittää kuvia yksityisille ihmisille, yhdistyksille, tutkijoille, julkaisuihin, markkinointiin ja tiedotusvälineille. Museon kuva-arkiston asiakaspalvelutila on avoinna virka-aikana sopimuksen mukaan. Lue koko uutinen:

