Etelä-Saimaa: Sunneva Kantolan ja Jutta Gustafsbergin masinoimassa Miss plus size -kilpailun finaalissa mukana imatralainen Petra Brofeldt Imatralainen Petra Brofeldt, 36, on mukana Miss plus size -kilpailun finaalissa. Kyseessä on nyt ensi kertaa järjestettävä, Sunneva Kantolan ja Jutta Gustafsbergin vetämä kilpailu. — Sen avulla halutaan näyttää, että isokin nainen voi olla sporttinen ja myös mallit voivat olla kurvikkaita, kertoo Brofeldt. Brofeldt pääsi yhdeksän finalistin joukkoon lauantaina 7. tammikuuta Tampereella pidetyissä semifinaaleissa. Niihin osallistui 30 yli 500 hakijan joukosta valikoinutta kilpailijaa. Brofeldtillä ei ole aiempaa kilpailukokemusta. — Tieto kilpailusta sattui silmiini somen uutisvirrasta. Hetken mielijohteesta laitoin hakemuksen menemään. Kilpailun voittajasta tulee Jutta G -malliston plusmalli. Ensi lauantaina Brofeldtilla ja muilla finalisteilla on lavashow Lempäälän Ideaparkissa. Finaali on lauantaina 21. tammikuuta Vanajanlinnassa, jossa tuomaristo valitsee voittajan. Lisäksi kilpailussa järjestetään nettiäänestys. Brofelt kilpailee numerolla kahdeksan. Lue koko uutinen:

