Etelä-Saimaa: Saimaan kanava menee kiinni sunnuntaina — sulkujen remontti alkaa Mälkiältä Saimaan kanava suljetaan ensi sunnuntaina 15. tammikuuta, pari viikkoa tavallista aikaisemmin. Syynä on Mälkiältä alkava kanavan sulkujen alaporttien uusiminen. Liikenneviraston tiedotteessa remonttia luonnehditaan historialliseksi. Saimaan kanavan alaportit uusitaan liikenneväylien korjausvelkapaketista saadulla lisärahoituksella,. Työ alkaa Mälkiän sululta, joka on kanavan suurin sulku. Mälkiän alaportit uusitaan tämän talvitauon aikana. Sitä kestää huhtikuun loppupuolelle. Uusiminen jatkuu seitsemällä muulla sululla niin, että viimeiset portit asennetaan keväällä 2019. — Alkuperäisiä 1960-luvulla rakennettuja portteja ei ole suunniteltu nykyisenkaltaiseen talviliikenteeseen, ja niitä on täytynyt korjata vuosien varrella useaan otteeseen. Nyt asennettavat uudet portit ovat muun muassa kestävämpiä ja talviliikenneominaisuuksiltaan huomattavasti parempia kuin vanhat portit, Liikenneviraston sisävesiväylät -yksikön päällikkö Tero Sikiö kertoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

