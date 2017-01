Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan amk:ssa haettavana 70 paikkaa englanninkieliseen koulutukseen Yhteishaku englanninkieliseen ammattikorkeakoulutukseen alkaa huomenna tiistaina. Saimaan ammattikorkeakoulussa on haussa on yhteensä 70 opiskelupaikkaa kolmeen koulutukseen. Tekniikan alalle on Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology, liiketalouteen Degree Programme in International Business ja matkailu- ja ravitsemisalalle Degree Programme in Tourism and Hospitality Management. Saimaan amk kannustaa myös suomenkielisiä opiskelijoita hakemaan näihin koulutuksiin. Tiedotteen mukaan opinnoista selviää mainiosti kouluenglannilla. — Alan ammattisanastoa ei tarvitse osata, sillä se tulee tutuksi opiskelun myötä, muistuttaa matkailu- ja ravitsemisalan koulutuspäällikkö Virpi Ristimäki tiedotteessa. Sen mukaan tätä nykyä suurin osa englanninkielisen koulutuksen opiskelijoista on kotoisin Suomen ulkopuolelta. Haussa olevien koulutusten hakuaika päättyy 25. tammikuuta. Sen jälkeen englanninkielellä suoritettaviin tutkintoihin ei voi hakea. Suomenkielisen koulutuksen yhteishaku järjestetään maaliskuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/09/Saimaan%20amk%3Assa%20haettavana%2070%20paikkaa%20englanninkieliseen%20koulutukseen/2017121752906/4