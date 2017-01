Uutinen

Etelä-Saimaa: Rekka ja henkilöauto kolaroivat Kouvolassa — onnettomuudessa kuoli kaksi henkilöä Inkeroisten Liikkalantiellä Kouvolassa sattui liikenneonnettomuus maanantaina iltapäivällä. Kaakkois-Suomen poliisi vahvistaa, että onnettomuudessa kuoli kaksi henkilöä. Kyseessä oli rekan ja kahden henkilöauton onnettomuus. Onnettomuuspaikka on noin Liikkalan ja Inkeroisten puolivälissä noin neljä kilometriä Liikkalasta. Henkilöauto, jossa oli kolme ihmistä, törmäsi ensin edelläajaneeseen henkilöautoon. Tämän jälkeen törmännyt auto ajautui rekkaa päin. Rekassa ja edelläajaneessa autossa oli molemmissa vain kuljettajat. Poliisin mukaa onnettomuudessa oli osallisena viisi henkilöä ja loukkaantuneet on kuljetettu sairaalahoitoon. Pelastuslaitoksen arvion mukaan Liikkalantie on poikki kello 17.45 saakka, minkä jälkeen onnettomuuspaikan ohi pääsee toista kaistaa pitkin. Illan aikana liikenne pääsee kulkemaan molempiin suuntiin. Tieosuudella tien pinta on liukas. Hälytys onnettomuudesta tuli kello 15.50. Lue koko uutinen:

