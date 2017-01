Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvi ja Parikkala etsivät yhteistyötä — "jos vaikka tarvitaan toista ihmistä varmistamaan tilannetta vaikka työkuopan reunalle" Parikkala ja Rautjärvi pohtivat yhteistyön lisäämistä. Rautjärven kunnanjohtajan Harri Anttilan mukaan kunnassa mietitään sellaista yhteistyötä, joka liittyy asioiden hoitamiseen käytännössä. — Teknisellä puolella on pohdittu takapäivystystä. Jos vaikka tarvitaan toista ihmistä varmistamaan tilannetta vaikka työkuopan reunalle, hänet voisi kutsua naapurikunnasta, sanoo Anttila. Anttilan mukaan kansalaisopiston yhteistyö voisi koskea erikoiskursseja, että kurssit saataisiin täyteen. Myös lukioissa voisi järjestää yhteistyötä erikoisaineissa. Suurempi innostus asiaan tulee Parikkalasta, joka on kirjannut Rautjärvi-yhteistyön tiivistämisen hyväksyttyyn talousarvioonsa. Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen näkee pitkällä aikavälillä, että kunnilla on jopa yhteinen rakennusvalvonta ja -lautakunta. Lue koko uutinen:

