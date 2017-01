Uutinen

Etelä-Saimaa: Osuuspankin aukiolo pitenee Imatralla ja Lappeenrannassa, lyhenee Joutsenossa ja Ruokolahdella Etelä-Karjalan osuuspankin konttoreissa siirrytään loppukuusta uudenlaisiin aukioloaikoihin. Ruokolahdelle ja Joutsenolle tämä tarkoittaa supistuvia aukioloja, Imatrankosken ja Lappeenrannan konttorit sen sijaan ovat auki entistä pidempään. — Olen jo nyt saanut hyvää palautetta laajennettavista aukioloajoista, Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns kertoo. Neuvontapalvelut kiinnostavat entistä enemmän Aukioloaikoihin liittyvien muutosten syyksi Etelä-Karjalan osuuspankista on sanottu muun muassa se, että konttorista haetaan nykyään entistä enemmän neuvontapalveluja. Tapaamiset hoituvat kasvotusten konttorissa, verkkoneuvotteluna tai puhelimitse. Osuuspankki on nyt tästä nimenomaisesta syystä päättänyt tarjota jatkossa asiantuntijuutta ja neuvottelukumppania esimerkiksi varallisuuden hoitoon liittyvissä asioissa entistä laajemmin aukioloajoin Imatrankosken ja Lappeenrannan konttoreissa. Niissä neuvottelupalveluja ajanvarauksella saa jatkossa arkisin kello 8—20 välille. Aukiolo pidenee kahdella tunnilla; tunnilla aamusta ja tunnilla illasta. — Yrittäjät ainakin arvostavat, että pankin ovet ovat auki heti kello 8, Krohns toteaa. Ruokolahdella ja Joutsenossa asiointi vähentynyt, siksi supistuneet aukiolot Sen sijaan Ruokolahden konttori palvelee jatkossa enää tiistaisin ja perjantaisin kello 9—13. Joutsenon konttori on jatkossa auki maanantaina, keskiviikkona ja torstaina kello 9—13. Kyseisissä konttoreissa asiointi on vähentynyt, joten niitä ei nähdä tarpeellisena pitää auki joka päivä. Krohns ei ole ainakaan vielä kuullut vastaväitteitä. — Toistaiseksi tästä ei ole korviini kantautunut mitään palautetta. Ruokolahdella ja Joutsenossa saa kuitenkin palvelua aukiolopäivinä myös aukioloajan ulkopuolella, mutta vain ajanvarauksella. Pankissa asioidaan mielellään myöhempään Krohns kertoo, että vuosi sitten kokeiluun otettiin Imatrankosken ja Lappeenrannan konttoreiden kello 19 saakka pidennetty aukiolo. — Kysyntää on ollut. Ihmiset asioivat mielellään pankissa myöhempään. Uskomme, että nytkin kysyntää on, hän toteaa ja viittaa vielä pidennettyyn aukioloon. Uudet aukiolot tulevat voimaan 23. tammikuuta, jolloin Etelä-Karjalan osuuspankin pääkonttorin uudet tilat avataan Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

