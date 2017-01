Uutinen

Etelä-Saimaa: Maakuntaliitto käynnisti ideakilpailun — sydämellistä brändiä levitetään liikelahjan muodossa Etelä-Karjalan liitto polkaisi käyntiin suunnittelukilpailun. Toiveissa on pieni ja kevyt, liikelahjaksi sopiva asia. Maakuntaliitto on avannut kilpailun, jossa tehtävänä on suunnitella ”rohkea, moderni ja innovatiivinen tuote, jossa hyödynnetään eteläkarjalaisen sydämen muotoa”. Mistä idea kilpailuun tuli, Etelä-Karjalan liiton projektipäällikkö Virve Lindström? — Maakunnan brändiä ja ilmettä jalkautetaan parhaillaan Etelä-Karjalan oman väen ja muiden maakuntien tietoisuuteen. Näin tuli idea kilpailusta, jossa suunnitellaan tuote eteläkarjalaisen sydämen muodon pohjalta, Lindström sanoo. Kilpailun voittajatuotetta on tarkoitus hyödyntää liikelahjana. — Tuotteen olisi hyvä olla tarpeeksi pieni ja kevyt, jotta sitä voidaan antaa lahjana. Sitä voidaan hyödyntää maakuntaan suuntautuvien vierailujen yhteydessä ja silloin, kun liiton edustajat vierailevat muualla Suomessa tai ulkomailla. Vuonna 2015 Etelä-Karjalan liitto tilasi kilpailutetulta viestintätoimistolta maakunnallisen brändityön ja visuaalisen ilmeen, jonka yhtenä osana oli uuden maakunnallisen logon suunnittelu. Tarjouskilpailun voitti Nitro ID, joka suunnitteli eteläkarjalaisen sydämen. Nyt meneillään olevan suunnittelukilpailun tuomaristona toimii Etelä-Karjalan liiton kulttuurityöryhmä, jossa on 12 jäsentä maakunnan kunnista, oppilaitoksista ja järjestöistä. Toukokuun kokouksessa esitellään kilpailutyöt. Kulttuurityöryhmä päättää keskustellen, mitkä työt palkitaan. Kilpailuohje löytyy Etelä-Karjalan liiton verkkosivulta. Lue koko uutinen:

