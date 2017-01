Uutinen

Etelä-Saimaa: MTV: Kolmea Soldiers of Odin -tunnuksia käyttänyttä vastaan nostettiin syytteet Imatran pahoinpitelyistä Kolmea miestä vastaan on nostettu syytteet Imatralla viime maaliskuussa tapahtuneista pahoinpitelyistä. MTV:n mukaan miehiä syytetään kahdesta pahoinpitelystä ja lievästä vahingonteosta. Poliisin mukaan kaikilla kolmella oli katupartioryhmä Soldiers of Odinin tunnukset vaatteissaan. MTV:n uutisen mukaan epäilly rikokset eivät liity katupartiotoimintaan. Kolmikko oli mennyt pariskunnan riidan väliin ravintolaillan päätteeksi. Esitutkinnassa kolme Jyväskylän alueela kotoisin olevaa miestä kiistivät syyllisyytensä. Alun perin pahoinpitelyyn liittyi kolme imatralaista asianomistajaa. MTV:n mukaan asiaa käsitellään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa maaliskuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/09/MTV%3A%20Kolmea%20Soldiers%20of%20Odin%20-tunnuksia%20k%C3%A4ytt%C3%A4nytt%C3%A4%20vastaan%20nostettiin%20syytteet%20Imatran%20pahoinpitelyist%C3%A4/201789/4