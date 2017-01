Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatrankosken ravintoloitsijat toivoisivat oven käyvän ahkerampaan, joulukuu oli baaririntamalla hiljainen Ravintolakäyttäytyminen on muuttunut, summaavat Imatrankosken ravintoloitsijat. Asiakkaat ovat vähentyneet takavuosista, ravintoloihin myös mennään entistä myöhemmin. Kotona kavereiden kanssa juodut alkujuomat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. — Kysyntä on hyytynyt. Ihmiset nauttivat varmaan ensin kotona ja lähtevät sitten entistä myöhemmin liikkeelle, sanoo Bar & Cafe Lumon ravintoloitsija Antti Häkli. Valentinon ravintoloitsija Jukka Misukka on samoilla linjoilla. Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut takavuosista. — Ihmisten liikkuminen ravintoloissa on vähentynyt paljon. Se on ollut selkeästi 2000-luvun ilmiö. Lisäksi ihmiset lähtevät nykyään todella myöhään liikenteeseen. Tammikuu on ravintolarintamalla perinteisesti hiljaista aikaa, mutta mennyt pikkujoulukausi oli tavanomaista heikompi. Häklin mukaan joulukuu Lumossa oli selkeästi aiempia vuosia hiljaisempi. Myös Valentinon myynti jäi aiemmista. — Myyntiä ei voi millään kehua. Joulukuu oli vaikeaa aikaa, Misukka sanoo. Myös OC-baarin Pete Kiisseli sanoo joulukuun olleen aiempaa vaisumpi. Yhdeksi syyksi nähdään joulukuussa tapahtunut ampumavälikohtaus Imatrankoskella, joka latisti menohaluja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/09/Imatrankosken%20ravintoloitsijat%20toivoisivat%20oven%20k%C3%A4yv%C3%A4n%20ahkerampaan%2C%20joulukuu%20oli%20baaririntamalla%20hiljainen/2017521750376/4