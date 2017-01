Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Rajapatsaan kioskin ryöstäjä on saatu kiinni, 19-vuotias imatralaismies ryösti joulukuussa myös Lappeentien R-kioskin Imatran Rajapatsaan R-kioskin viime viikolla ryöstänyt mies on saatu kiinni. 19-vuotias imatralaismies on kuulusteluissa tunnustanut teon. Hän on kertonut syyllistyneensä myös joulukuussa tapahtuneeseen Lappeentien R-kioskin ryöstöön. — Miehellä on aiempaakin rikostaustaa, kertoo rikoskomisario Jyrki Hänninen Etelä-Karjalan poliisista. Mies ryösti kioskit teräaseella uhaten. Molemmissa tapauksissa paikalla oli henkilökunnan lisäksi ulkopuolinen asiakas. — Kukaan ei loukkaantunut kummassakaan ryöstössä. Huppupäinen mies ryösti Rajapatsaan Ensontiellä sijaitsevan kioskin torstai-iltana 5. tammikuuta kello 20 jälkeen. Hän sai saaliikseen noin 600 euroa. Lappeentien R-kioskilla lauantaina 17. joulukuuta saalis oli ollut samaa luokkaa, vajaat 600 euroa. Mies on kuulusteluissa tunnustanut syyllistyneensä myös varkauteen 4. tammikuuta Imatrankoskella ravintola Kulmahuoneella. Tiloihin ikkunan läpi tunkeutunut mies sai sieltä saaliiksi alkoholijuomia. Juttua täydennetty maanantaina 9.1. klo 15.00 varkauteen liittyvillä tiedoilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/09/Imatran%20Rajapatsaan%20kioskin%20ry%C3%B6st%C3%A4j%C3%A4%20on%20saatu%20kiinni%2C%2019-vuotias%20imatralaismies%20ry%C3%B6sti%20joulukuussa%20my%C3%B6s%20Lappeentien%20R-kioskin/2017521753957/4