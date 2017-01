Uutinen

Etelä-Saimaa: Emeliina Papinniemi matkustaa Abu Dhabiin, ohjelmassa siellä ammattitaidon maailmanmestaruuskisat Imatralaislähtöinen leipuri-kondiittori Emeliina Papinniemi lähtee lokakuussa Abu Dhabiin. Hän edustaa siellä Suomea World skills -ammattitaitokilpailuissa. Valmentautuminen tulevaan koitokseen käynnistyy tulevana viikonloppuna Lappeenrannassa, tiedottaa ammattiopisto. Papinniemellä on jo entuudestaan kilpailukokemusta ja -menestystä. Viime vuoden lokakuussa hän oli mukana Saksassa kokkiolympialaisissa, joissa Suomen kokkimaajoukkue sai hopeaa. Vuoden 2015 keväällä Papinniemi voitti kondiittorilajin ammattitaidon SM-kilpailuissa ja hänet valittiin 450 kilpailijan joukosta koko kilpailun Taitajien taitajaksi. Samana keväänä hän valmistui leipuri-kondiittoriksi Saimaan ammattiopistosta. Perjantaina Papinniemi valmistaa Saimaan ammattiopiston työtiloissa muun muassa suklaatöitä, hyydykekakkuja ja praliineja. Lauantaina 14. tammikuuta vuorossa on yleisönäytös Keittiömaailman myymälässä Lappeenrannassa (Myllymäenkatu 34) kello 9–15. Papinniemi valmistaa siellä noin 80 senttimetriä korkean suklaataitotyön aiheesta arkkitehtuuri ja taide. Papinniemi toimii tällä hetkellä kondiittorin tehtävissä MBakery-yrityksessä Turussa. World skills-kilpailu on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Kilpailussa ratkotaan maailmanmestaruudet noin 50 lajissa. Seuraava kilpailu järjestetään Abu Dhabissa 14.–19. lokakuuta 2017. Lue koko uutinen:

