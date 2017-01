Uutinen

Etelä-Saimaa: Ainonkatu on sekä kaunis rantareitti että hyvä asuinkatu kaupungin sydämessä Ritva Smirnova astelee reippaasti pitkin Ainonkadun kevytväylää Myllysaaresta kohti satamaa. Rauhallinen katu ja avara rantamaisema ovat hänelle mieleen. Näkymä rannasta ylös kaupunkiin saa Smirnovalta myös kiitosta. — Lappeenrantaan pitäisikin saapua Saimaalta päin. Saimaalta katsottuna kaupunki kohoaa kuin Välimeren rantakaupungit. Tuula ja Pekka Lestinen kävelivät Ainonkadun kävelytiellä Lappeenrannassa lauantaina aamupäivällä. — Rantoja myöten on mukava kulkea, Pekka Lestinen sanoo. Heille Ainonkadun paras maisema on satamassa, johon veneet luovat tunnelmansa. Rannan kerrostaloista osa vaatisi kuitenkin kunnostusta, nyt ne pilaavat näkymää. Vaikka rannassa käy tuuli ja pakkanen nipistelee, Katja Jukkara pitelee paljain käsin puhelintaan ja kuvaa 360 asteen kuvaa sataman maisemasta Ainonkadun molemmin puolin. — Minulla on tällainen harrastus. Kuvaan luontokuvia ja kaupunkimaisemia, satama-alueita. Kotkan satamaakin olen kuvannut paljon, savitaipalelainen Jukkara kertoo. Satama, Saimaa ja Linnoitus lahden takana ovat yhdessä Jukkaran mielestä hieno näkymä. Satamasta Ainonkatu nousee mäkeä ylös, Lappeenrannan kirkon tuntumaan Yhdyskadulle. Kulmatalon, Ainonkatu 2:n pihassa näkyy väkeä. Kyösti Heikkonen ilahtuu kuullessaan, että kotikatu on saanut Etelä-saimaan lukijoilta maakunnan kauneimman kadun tittelin. — Tämä on sitten Etelä-Karjalan paras taloyhtiö, hän sanoo. Kuin sen todistaakseen hän huikkailee naapureitaankin kuvaan. Muut kainostelevat, mutta Henry Stenman asettuu kaveriksi. — Tämä on keskellä kaupunkia, kävellen pääsee joka paikkaan, Stenman kiittää. Eikä mäkikään siinä suhteessa haittaa. Sen jaksaa kyllä nousta, miehet vakuuttavat. Mäestä on se etu, että asunnoista on näkymä yli kaupungin. Heikkonen kutsuu katsomaan, miltä maisema näyttää hänen kodistaan talon toisesta kerroksesta. Kadun alkupään talot ovat uusia ja hyväkuntoisia. Uusien talojen vieressä on säilynyt vanhaakin rakennuskantaa. — Näkymä on erityisen hieno iltaisin, kun puihin syttyvät valot, Heikkonen kiittää. Ainonkadusta enemmän maanantain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/09/Ainonkatu%20on%20sek%C3%A4%20kaunis%20rantareitti%20ett%C3%A4%20hyv%C3%A4%20asuinkatu%20kaupungin%20syd%C3%A4mess%C3%A4/2017121748327/4