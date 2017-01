Uutinen

Etelä-Saimaa: Välitavoitteen kirpoaminen käsistä korpesi Veiterää Veiterä koki kovan kohtalon tuplasti lauantaina. Jyväskylän Seudun Palloseura haki Lappeenrannan Kisapuistosta voiton numeroin 4—3 (1—2) ottelusta, joka oli samalla jääpallon Suomen cupin loppuottelu ja Bandyliigan sarjapeli.Muistoksi iltapuhteesta jäivät hopeiset mitalit, jotka tuskin juuri lohduttavat.— Runkosarjaa on vielä jäljellä ja isoimmat pelit odottavat keväällä. Tämä oli välitavoite, mutta kyllä päällimmäisenä on tällä hetkellä kova pettymys, Veiterän takalinjojen kovaotteinen luuta Emil Segerman summaili pelin päätyttyä.Ottelun kulku oli vihreäpaitojen osalta tuttuakin tutumpi tältä kaudelta. Maalipaikkoja syntyy riittävästi, mutta kylmänviileää viimeistelyä ei ole nähty kuin ajoittain.Vastaavasti omissa kolisee myös sellaisissa peleissä, jolloin vastustaja ei ole parhaimmillaan.Peli erosi viime aikojen esityksistä siltä osin, että varsinkin toisella jaksolla joukkueet pelasivat paljon pitkää palloa ja hyvin suoraviivaisesti. Palautuksia omiin ja uusia hyökkäykseen lähtöjä ei juuri nähty.Syy tähän löytyy Kisapuiston jään kunnosta. Pallo pomppi todella paljon ja teki helpoistakin syötöistä riskialttiita.— Molemmat joukkueet olisivat toivoneet parempaa jäätä. Me olemme harjoitelleet Ruotsin leiristä lähtien pallon pitämistä. Tänään sitä ei voinut tehdä, mutta ei tätä sen piikkiin voi laittaa. Uskon, että myös JPS olisi halunnut paremman jään, Segerman kertoi.Veiterä johti peliä kahteen kertaan. Avausjaksolla Tero Liimatainen ja Janne Hauska veivät kotijoukkueen 2—1-johtoon, ja toisella jaksolla Tomi Hauska ampui rankkarista lukemiksi 3—2. Sen jälkeen JPS:n Sampsa Purhonen osui kahdesti ja peli oli maalien osalta valmis.Lopussa Veiterä loi pari hässäkkää jyväskyläläisten maalille, mutta sopivan tuurin avustuksella JPS selvisi paineesta voittajan ulos.Kotijoukkueen parhaana palkittu maalivahti Topi Peuhkuri oli pääarkkitehti Veiterän avausmaalissa heittämällä keskustapuolustajien välistä Janne Hauskan läpiajoon.Muutenkin suoraviivainen peli oli maalivahdin mieleen.— Tänään joutui lyömään pitkää paljon. Oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Suoraviivaisesti molemmat pelasivat ja sitten katsottiin kummalle sattuu pomppimaan. Tosi kiva oli pelata, mutta harmittaa tietysti lopputulos. Kyllä tästä vähän lähdettiin loppukaudelle buustia hakemaan, Peuhkuri sanoi.Loppiaisena Veiterä kaatoi HIFK:n maalein 5—4 ja on nyt sarjassa viidentenä.Kovilla tavoitteilla kauteen lähteneelle joukkueelle kaikki on yhä mahdollista, mutta ero kärkijoukkueisiin on kasvanut jo isoksi.— Ehkä tässä kohtaa cup-finaalin häviö ei kuitenkaan harmita niin paljon kuin sarjapisteiden menetys. Ne olisivat olleet meille todella tärkeät, mutta onhan tässä vielä pelejä jäljellä, Peuhkuri pohti. Lue koko uutinen:

