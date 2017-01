Uutinen

Etelä-Saimaa: Uuden kalastusluvan tuotto on pettymys alan järjestöille Kalatalouden Keskusliitossa ja maakunnissa ollaan pettyneitä uuden kalastuslain mukaisen kalastonhoitomaksun tuottoon. Maksun tuotto jäi 8,7 miljoonaan euroon, kun lain valmisteluvaiheessa maksun tuotoksi laskettiin 11—12 miljoonaa euroa vuodessa. — Vesialueiden omistajille maksettavat korvaukset voivat tippua. Joidenkin arvioiden mukaan ne voivat pienentyä jopa 37 prosenttia, Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen arvelee. Uudessa kalastuslaissa aikaisemmin kalastajilta peritty kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa yhdistettiin yhdeksi kalastonhoitomaksuksi. Vuoden kalastonhoitomaksu maksoi viime vuonna 39 euroa, mutta sen saattoi lunastaa myös viikoksi tai yhdeksi vuorokaudeksi alemmalla hinnalla. Kalastuksenhoitomaksu ja viehelupa maksoivat yhdessä vuonna 2015 reilusti enemmän kuin viime vuonna käyttöön otettu kalastonhoitomaksu. Valtion myymien kalastuslupien tuotto ei ole kuitenkaan laskenut. Valtion kalastuslupa ja läänikohtainen viehelupa tuottivat vuonna 2015 yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Viime vuonna käyttöön otettu kalastonhoitomaksu tuotti vuoden loppuun mennessä 8,7 miljoonaa euroa eli hieman enemmän. — Maa- ja metsätalousministeriön arvio kalastonhoitomaksun tuotosta perustuu ministeriön lakiesitykseen, jossa maksu oli tarkoitus periä kaikilta yli 18-vuotiailta. Lakia muutettiin eduskunnassa niin, että maksua ei peritä yli 65-vuotiailta, mutta arviota tuotosta ei muutettu, palvelupäällikkö Jari Haarala Metsähallituksesta muistuttaa. Haaralan mukaan kalastuslupia on kappalemääräisesti myyty jonkin verran enemmän kuin vanhan lain mukaisia kalastuslupia. Halvempi hinta on saanut odotusten mukaisesti aikaisempaa useammat kalastajat lunastamaan luvan. Lue koko uutinen:

