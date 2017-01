Uutinen

Etelä-Saimaa: Taideteos on oman aikansa lapsi, mutta teoksella on oltava pitkä käyttöikä Julkiseen tilaan hankitun taideteoksen pitää toimia myös vuosikymmenien päästä. Ensireaktiot eivät välttämättä kerro mitään siitä, miten uuteen teokseen suhtaudutaan tulevaisuudessa. — Taideteos heijastaa aina omaa aikaansa, mutta samalla meidän on katsottava nokkaamme pidemmälle, että mikä toimii vielä 20—50 vuoden päästä, Kaakkois-Suomen entinen läänintaiteilija, luumäkeläinen taiteen tohtori Outi Turpeinen sanoo. Lauritsalan kirkkopuistosta kotinsa löytänyt kuvanveistäjä Kauko Räsäsen (1926—2015) Enkeli-veistos eli Särkynyt enkeli eli Reikäenkeli synnytti vuonna 1960 suuren taidekohun, koska se ei kelvannut hautamuistomerkiksi. Myrskyisä alkuhistoria on kaukaista menneisyyttä. Enkeliä käydään nykyisin tavan takaa katsomassa, kokemassa ja kuvaamassa samalla kertaa kuin Lauritsalan kirkkoakin. Reikäenkelin tarina ei ole ainoa laatuaan. Turpeinen kertoo, että moni nykyisin hyväksytty teos ei ollut sitä syntyessään. — Uusi teos julkisessa tilassa synnyttää muutosprosessin, jonka jälkeen ihmisen ottavat teoksen omakseen. Lue koko uutinen:

