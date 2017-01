Uutinen

Etelä-Saimaa: Raja-asemilla vasta odotellaan ruuhkia Iltapäivän liikenne Nuijamaan ja Imatran raja-asemilla on vetänyt joutuisasti, kun liikennettä on ollut vähänlaisesti. Ruuhkia odotellaan vasta illaksi, kun Lapista ja muista lomakohteista palaavat venäläiset ennättävät rajalle asti. Nuijamaalla puoli kahden aikaan oli Venäjälle meneville kaksi pikakaistaa avoinna. Passintarkastajilla oli töitä, mutta tarkastukseen ei juurikaan tarvinnut jonottaa. — Lähtevä liikenne jakautuu useammalle päivälle. Lauantaina paluuliikenne alkoi, illalla oli liikennettä ihan riittävästi, mutta ei mitään hirveitä jonoja, vuoropäällikkö Janne Tynkkynen kommentoi. Loppiaisviikonloppu päättää venäläisten joululomasesongin, joten nyt rajan ylittävät ostosmatkailijoiden ohella ja sijasta lomanviettäjät. Suksiboksit ja -pussit saavat kyytiä katumaastureiden ja pikkuautojen katolla, matkalaisista suuri osa on kokonaisia perheitä. Lomailijat ovat matkalla kotiin Pietariin tai sen lähelle, mutta moni Moskovaan asti. Yksi Moskovaan matkaavista on Oleg. Hän kertoi lomailleensa Nilsiässä. — Olin siellä kaksi viikkoa, kuten joululomani jo noin 20 vuoden ajan. Lue koko uutinen:

