Uutinen

Etelä-Saimaa: Maalinteko NST:lle tällä hetkellä täysi mysteeri, Happee vei pisteet Koko Jyväskylän Happeen joukkue hyppäsi summerin soidessa kohti Lappeenrannan urheilutalon kattoa.Samaan aikaan NST Lappeenrannan pelaajat myrtyivät kohti lattiaa, kunnes kapteeni Inka Lampinen keräsi porukan kasaan ja nostatti pelaajien päitä takaisin pystyyn.NST:n 5—0-kotitappio naisten salibandyliigan sarjakympille pani päävalmentaja Joonas Haapalan mietteliääksi.— Pelasimme muuten hyvin pallollisena ja pallottomana, mutta viimeistelyssä olimme tosi huonoja. Periaatteessahan meillä ollut tuossa mitään hätää. Tietyt tappiot tällä kaudella ovat harmittaneet, mutta tämä on se, joka harmittaa kaikista eniten, Haapala totesi.Maalinteko on ollut NST:lle vaikeaa viidessä viime ottelussa, joista voittoja on tullut vain yksi.— Olihan meillä taas ihan avopaikkoja, joista ne maalit piti tehdä. Ratkaisumme vähän kestävät.NST:n kausi jatkuu lauantaina Turun Palloseuran vieraana. NST on sarjassa viides, TPS neljäs. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/08/Maalinteko%20NST%3Alle%20t%C3%A4ll%C3%A4%20hetkell%C3%A4%20t%C3%A4ysi%20mysteeri%2C%20Happee%20vei%20pisteet/2017121750941/4