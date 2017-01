Uutinen

Etelä-Saimaa: Kärsivällinen Kärpät kuritti SaiPaa virheistä Uusi vuosi näyttää pyöräyttäneen SaiPan joukkuetilastoja nurinniskoin. Liigan toiseksi jäähyherkin joukkue ei joutunut istumaan lauantaina Oulun Kärppien vieraana yhtäkään jäähyä ja sarjan heikoimpiin kuuluva ylivoimapeli tuotti kaksi maalia kolmesta yrityksestä.Hyvät uutiset pohjoisesta olivatkin pitkälti siinä. SaiPalla on ollut viime vuosina vaikeaa Oulussa ja niin oli nytkin.Kärpät voitti maalein 5—2 (1—1, 2—1, 2—0).— Saimme tänään oppia Kärppien kärsivällisestä pelistä, SaiPan valmentaja Ari Santanen tuskaili.Useat hyökkäyspään virheet antoivat oululaisille eväät liian hyviin vastahyökkäyksiin. Esimerkiksi kahden maalin Antti Kalapudas sai viimeistellä 2—1-maalin läpiajosta, joita nykypäivän liigakiekossa näkee harvoin.— Molemmat joukkueet pyrkivät pelaamaan aika tarkkaa peliä, eikä siinä tarvinnut roikkua paljoa, SaiPan 1—1-tasoituksen sivaltanut Lasse Lappalainen totesi vähäjäähyisyydestä.Maali oli puolustajalle kauden ensimmäinen. Siniviivalta lähtenyt kuti upposi oululaisvahti Jussi Rynnäksen selustaan. — Tero Koskiranta teki todella hyvää maskia, Lappalainen kiitteli.Torstaina Vaasassa SaiPa naulasi myös kaksi osumaa ylivoimalla, joten ainakin lyhyellä otannalla tärkeät palaset saattavat olla loksahtamassa paikoilleen.— On ylivoimamme onneksi mennyt eteenpäin. Olemme yksinkertaistaneet asioita, emmekä yritä tehdä liian hienoja maaleja, Lappalainen sanoi.Sarjassa toiseksi viimeisenä olevalle joukkueelle on aivan sama miten maaleja tulee — kunhan tulee.— Kun emme saa paikoista maaleja, siitä tulee tuskaa joukkueelle, Lappalainen sanoi.Santanen on samoilla linjoilla. — Kun niitä tärkeitä johtomaaleja tai tasoituksia ei vaan tule, emme saa missään kohtaa oikein hengittää, valmentaja sanoi.Esimerkiksi toisen erän alussa SaiPalla oli hyvä jakso, jossa verkko olisi voinut pölähtää. Ottelun puolivälissä Curtis Hamilton puttasi ylivoimamaalilla SaiPan jälleen tasoihin.SaiPan nelosketjuun loukkaantumisensa jälkeen palannut Joni Nikko loukkasi itseään taklaustilanteessa avauserässä ja joutui jäämään sivuun.— En tietystikään pysty sanomaan enempää, mutta pahalta näyttää, Santanen harmitteli.Todennäköisesti Nikko sai alaraajavamman.Myös taklauksen alle jäänyt Kärppien puolustaja Taneli Ronkainen loukkaantui tilanteessa ja saattaa olla pitempään sivussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/08/K%C3%A4rsiv%C3%A4llinen%20K%C3%A4rp%C3%A4t%20kuritti%20SaiPaa%20virheist%C3%A4/2017121748924/4