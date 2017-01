Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten saamattomista asiakasmaksuista iso osa on kuolinpesien rästejä Kuolinpesiltä ei aina onnistuta perimään vainajan potilasmaksuja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) noin puolen miljoonan euron vuosittaisista perimättä jäävistä asiakasmaksusaatavista on kuolinpesien osuus merkittävä, talousjohtaja Liisa Mänttäri kertoo. Kun potilas kuolee, kuolinpesän on ensimmäiseksi maksettava hautauskulut. Sen jälkeen ei aina enää ole rahaa, millä vainajan sairaalalasku maksettaisiin. Saamatta jää myös yksittäisten ihmisten terveyskeskusmaksuja. — Kun asiakaspohjaa on 130 000 henkeä, näitäkin pitkässä juoksussa kertyy, Mänttäri toteaa. Kun asiakasmaksuja ei ole onnistuttu perimään kolmen vuoden aikana, Eksote poistaa ne tilleistään tilinpäätöksen yhteydessä. Perintää kuitenkin jatketaan, mikäli saatava ei ole vanhentunut. Päättyneenä vuonna 2016 poistettavia asiakasmaksusaatavia kertyi 556 000 euroa. Vuonna 2015 summa oli 489 000 euroa. Eksote laskuttaa vuosittain asiakasmaksuja noin 30 miljoonaa euron edestä. Valtaosa maksuista maksetaan ajallaan. — Maksut kannattaakin maksaa ajallaan, jos se vain on mahdollista. Silloin ei joudu maksamaan perintäkuluja, Mänttäri muistuttaa. Aiheesta laajemmin päivän painetusssa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

