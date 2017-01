Uutinen

Etelä-Saimaa: Catzin puolustus rautaa Riiassa: ”Ei pelimme mitään häikäisevää ollut” Catz liki tyrmäsi RSU Merksin koripallon Latvia–Viro-liigan kauden avausottelussaan Riiassa lauantaina.Catz voitti ottelun kolmannen neljänneksen murskaavasti pistein 21—3 ja koko ottelun lukemin 64—46 (33—25).— Kaksi ensimmäistä jaksoa olivat vähän tunnustelua, mutta kolmannella jaksolla saimme lisättyä intensiteettiämme molemmissa päissä kenttää. Vieraissa on tietysti aina hyvä voittaa, mutta ei pelimme mitään häikäisevää ollut. On siinä parantamista edelleen, Catzin päävalmentaja Mika Haakana totesi.RSU on Latvia—Viro-liigan jatkosarjassa ennakolta heikoin joukkue Catzin, hallitsevan mestarin TTT Rigan ja Liepajan rinnalla.RSU:lta puuttui TTT Rigasta tuttu avainpelaaja Kate Aiszila, jonka poissaolo näkyi Haakanan mukaan selvästi riikalaisten pelissä.— Heidän pelinsä pyörii tavallisesti pitkälti hänen ympärillään.Catz muurasi korinalustansa umpeen. Ensimmäisten 30 minuutin aikana RSU kykeni tekemään vain yhden kahden pisteen korin.Riikalaiset pitivät itsensä ottelussa mukana kaukoheittopelillään, joka olikin Catzia parempaa. RSU upotti kymmenen kolmen pisteen heittoa 37 prosentin tehokkuudella, Catz viisi 25-prosenttisesti.Levypallotilaston Catz voitti 42—31. Irtopalloista Samarie Walker kahmi 11, kapteeni Elena Reshetko yhdeksän.Chandrea Jones tehtaili 18 pistettä. Muuten lappeenrantalaisten tehot jakaantuivat varsin tasaisesti.— Neljännen jakson aloitimme tosi huonosti. Toki peli oli jo ratkennut, ja pyrimme pitämään kuorman mahdollisimman pienenä, koska pelejä on tulossa lähiaikoina paljon. Ei pelimme silti noin paljon saisi heikentyä. On tärkeää, että yritämme kehittyä jatkuvasti ja hyödynnämme siihen kaikki peliminuutit, jotka vain voimme.Joukkueet kohtaavat toisensa Riiassa uudelleen sunnuntaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/08/Catzin%20puolustus%20rautaa%20Riiassa%3A%20%E2%80%9DEi%20pelimme%20mit%C3%A4%C3%A4n%20h%C3%A4ik%C3%A4isev%C3%A4%C3%A4%20ollut%E2%80%9D/2017121748775/4