Etelä-Saimaa: Aki Pitkäsen kuvissa ovat pääosissa luonto ja myyttiset hahmot Kerrostalokodin seinillä on hirven, poron, härän ja muflonin sarvia. Joissain niistä ovat kallotkin mukana. Jotkut on saatu lahjaksi, toiset tilattu netistä. On myös laatikollinen ketun ja suden naamoja, jotka ovat peräisin turkisläjästä Lappeenrannan kaupunginteatterin kirpputorilta. — Mitä kammottavampaa tavaraa löytyy, sen parempi, Aki Pitkänen, taiteilijanimeltään Narikka, naurahtaa. Kallot, sarvet ja nahat liittyvät Pitkäsen valokuvausharrastukseen. Hän innostui kameran kanssa työskentelystä kuutisen vuotta sitten. Aluksi piti haeskella omaa tyyliä, katsella ja kokeilla. — Pari vuotta sitten jämähdin luonnonhenkisten asioiden kuvaamiseen. Nyttemmin valokuvaukseen tarvittava rekvisiittavarasto kodin yhdessä huoneessa on paisunut niin mittavaksi, että sitä on karsittava. — Kerään vaatteita ja riepuja eri paikoista. Ne saattavat antaa koko kuvan idean, Pitkänen kertoo. Luonnonuskonnot ja mytologiat ovat tulleet miehelle tutuiksi. Pitkänen on miettinyt, olisiko mitään myyttisiä hahmoja olemassakaan, jos ihmisellä olisi jo aikojen alussa ollut maailmalle tieteelliset selitykset. Jo 12-vuotiaana Aki Pitkänen opetteli riimukirjoitusta ja piirteli, mutta kärsimättömyys ajoi lopulta valokuvauksen pariin. — Piirtämistä helpompaa on tehdä konkreettisesti jotakin, kuten kasata rekvisiittaa ihmisen päälle ja käskeä häntä olemaan paikoillaan. Juuri nyt luonto tarjoaa Pitkäsen tyylille parhaat kulissit. — Talvi ja syksy hönkivät aika vahvasti kuolemaa. Tämä on yksi tapa käsitellä sitä, mitä meistä jää. En pelkää kuolemaa. Atomit vain järjestyvät uudelleen, ja me jatkamme jossain tuolla, Pitkänen sanoo ja heilauttaa kättään. Ihan kaikki hänen teoksensa eivät kerro elämän päättymisestä. Jos katsoo tarkasti, voi ainakin yhdessä kuvassa nähdä, että kallosta kasvaa kukkia. Idea uuteen kuvaan löytyy usein pitkillä metsäkävelyillä koiran kanssa. Eräällä retkellä Pitkänen pysähtyi tarkastelemaan syksyn maahan pudottamia lehtiä ja keräsi niitä talteen. — Ajattelin, että ne ovat kuin kalansuomuja. Niistä syntyi naamio. Toisella kertaa hän jäi ihmettelemään kuivunutta savea, joka lohkeili auringossa. — Nyt käytän sellaista valkoista maalia, joka näyttää lohkeilleelta. Moni tunnistaa kuvani värien käytöstä. Käytän murrettuja sävyjä omalla tavallani. Jos en saa värejä toimimaan, teen kuvista mustavalkoisia. Puuseppä Pitkänen on saanut harrastuksensa tueksi hyviä neuvoja ystäviltään, jotka myös kuvaavat. Tilaustöitä on ollut muutamia, kuten Turmion kätilöt -yhtyeen promokuvat. Suuria tulevaisuuden suuntaviivoja hän ei ole valokuvaukselle asettanut. — Tavoitteeni on lähinnä saada omat visiot päästä ulos, Pitkänen miettii. Vaikka ei hän panisi pahakseen sitäkään, jos valokuvauksesta tulisi joskus ammatti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/08/Aki%20Pitk%C3%A4sen%20kuvissa%20ovat%20p%C3%A4%C3%A4osissa%20luonto%20ja%20myyttiset%20hahmot/2017121719503/4