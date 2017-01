Uutinen

Etelä-Saimaa: Viljayllätyksiä Starbox-bloggaajilta: pizzakranssi, focaccia ja granola Starboxin ruokabloggaajat ovat tällä viikolla puuhailleet viljatuotteiden parissa. Jannen keittiössä -blogissa tehdään jauhelihapizzaa, mutta tavallisesta poikkeavassa muodossa. Janne nimittäin leipoo pizzan kranssiksi ja laittaa täytteet sen sisään. Herkuttelijat-blogin Hertta on urakoinut leipomuksia lahjaksi ystävilleen ja perheelleen. Hän tarjoaa italialaisen focaccian reseptin. Sokerivaltakunnan kuulumisia -blogin Sanja suosii lähiruokaa ja hankkii viljansa paikallisista myllyistä. Hän esittelee mustaherukka-vadelma-kaura-raakapuuron ja granolan eli itse trhdyn, paahdetun myslisekoituksen. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/07/Viljayll%C3%A4tyksi%C3%A4%20Starbox-bloggaajilta%3A%20pizzakranssi%2C%20focaccia%20ja%20granola/2017521747700/4