Etelä-Saimaa: Väärin uskottu — tutkijat murtavat joukon sitkeitä terveysmyyttejä Väärät uskomukset terveydestä voivat elää jopa vuosikymmenestä toiseen. Helsingin Sanomat pyysi eri alojen tutkijoita valitsemaan terveysväittämiä, jotka elävät sitkeästi mutta joiden todenpitävyydestä ei ole varmaa näyttöä. C-vitamiini ei ehkäise influenssaa — Sitkeän myytin mukaan C-vitamiinilla voi ehkäistä influenssaa. Näyttö on hatara, heikko tai peräti olematon, mutta myytti on elänyt vahvasti vuosikymmenten ajan, Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen kertoo. Omana aikanaan kuuluisa amerikkalainen biokemisti Linus Pauling innostui kirjoittamaan C-vitamiinin kyvystä ehkäistä nuhakuumeita. Paulingin tutkimusten luotettavuudesta kiisteltiin, mutta väite jäi elämään totuutena. Viime vuosina on kerätty yhteenvetoja C-vitamiinitutkimuksista, eikä niiden mukaan C-vitamiini ehkäise ainakaan influenssaa. — Voi olla, että C-vitamiinissa on lievä nuhakuumetta lyhentävä vaikutus, mutta sekään ei ole varmaa, Kauhanen toteaa. Kookosöljy ei ratko vaivojasi — Toistuva myytti mediassa on, että kaiken takana olisi yksi ratkaiseva ruoka-aine, ihmeellisen terveellinen tai totaalisen vaarallinen. Ihmisiin vetoaa ajatus yhdestä ihmetuotteesta, vaikka ravitsemus ja hyvinvointi ovat tietysti mutkikkaampia asioita, sanoo Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Piia Jallinoja. Kuvitellaan vaikkapa kookosöljyn syönnin setvivän monta ongelmaa noin vain, eikä tarvitsisi laajemmin miettiä syömistä. — Tai sitten uskotaan, että esimerkiksi valkoinen vehnä aiheuttaa alzheimerin, lihavuuden ja vaikka mitä. Toki valkoisessa vehnässä on ongelmansa, mutta ei sen poisto ruokavaliosta meidän kansantautejamme yksin ratkaise. Luonnollisuus ei takaa turvallisuutta Luonnosta on suoraan tai välillisesti peräisin valtaosa ihmiskunnan hyödyntämistä aineista ja materiaaleista. Luonnossa on kuitenkin myös lukuisia ihmiselle haitallisia eliöitä ja voimakkaita myrkkyjä. — Luonnollisuus ei siis itsessään kerro mitään lääkkeen, luontaistuotteen, lisäaineen tai ruoan turvallisuudesta, Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava, proviisori Samuel Kohtala muistuttaa. Luontaistuotevalmisteet ratsastavat usein luonnollisuuden takaamalla turvallisuudella, vaikka niilläkin voi olla haittavaikutuksia. Luontaistuotteiden valmistuksessa ei aina käytetä lääketeollisuuden laatukriteereitä, eikä niiden valvonta ole aukotonta. — Sitä paitsi monet lääkeyhdisteiden laboratoriossa valmistetut keinotekoiset molekyylit ovat identtisiä luonnollisten kanssa. Runsas vedenjuonti ei hyödytä — eikä rintamaidosta tule humalaan — On myytti, että olisi hyödyllistä juoda paljon vettä. Vettä pitää juoda vain silloin, kun on jano. Päivän ruuassa on ehkä 6—8 desiä nestettä. Jos juo sen lisäksi esimerkiksi pari mukia kahvia, lasin olutta lounaalla ja illallisella, saa tarvitsemansa nesteen, Göteborgin yliopiston kliinisen bakteriologian professori Agnes Wold vakuuttaa. Liika vedenjuonti on jopa vaarallista. Joka vuosi kuolee ihmisiä, kun he ovat juoneet yli viisi litraa vettä lyhyessä ajassa. Myytti on myös, että jos imettävä äiti juo alkoholia, rintamaidon alkoholipitoisuus voi vaikuttaa lapseen. — Rintamaidossa on alkoholia yhtä paljon kuin imettäjän veressä, eli enimmilläänkin rintamaidon alkoholipromillet ovat samaa luokkaa kuin joissakin piimissä, mehuissa ja hilloissa, Wold sanoo. Kestävyysurheilu voi käydä sydämelle Usein väitetään, että runsas kestävyysliikunta on aina terveellistä sydämelle. Näin ei ole. Runsas kestävyysliikunta lisää eteisvärinän eli rytmihäiriön riskiä merkittävästi. — Pitkään jatkunut maratonharrastus tai ylipitkien matkojen hiihto muovaavat sydämen rakenteita siten, että eteisvärinän vaara lisääntyy — varsikin sitten, kun harrastaja ikääntyy ja kun vähentää liikuntaa, Oulun yliopiston kardiologian professori Heikki Huikuri muistuttaa. Niin sanottu hyötyliikunta on toki aina hyväksi sydämelle. Liikunta vähentää varsinkin sepelvaltimotaudin riskiä. Elämäntapamuutoksesta saa nauttia — Usein mediassa ja ihmisten arkipuheissa on sävy, että terveellisiin elintapoihin pitäisi ruoskia tai pakottaa itseään. Tähän liittyy myös kohtuuttomia tavoitteita, esimerkiksi liian rankka treeniohjelma tai iso painonpudotus lyhyessä ajassa, akatemiatutkija Nelli Hankonen Tampereen yliopistosta on huomannut. Järkevää olisi sen sijaan miettiä arkeen yhdistettäviä, kohtuullisia ruoka- tai liikuntatapoja, joista nauttii tai voi oppia nauttimaan. — Ei kaiken terveellisen tarvitse maistua pahalta. Jos ei pidä juoksemisesta, ei kannata juosta, vaan etsiä liikkumistapa, josta pitää. Silloin muutos voi olla kestävä, Hankonen opastaa. Lue koko uutinen:

