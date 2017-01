Uutinen

Etelä-Saimaa: Curtis Hamilton palaa Matti Järvisen vierelle Oulussa, SaiPa jahtaa pudotuspelipaikkaa SaiPan alkukauden paras maalintekijä Curtis Hamilton jatkaa Matti Järvisen ketjussa myös lauantaina Oulussa. SaiPan valmennus siirsi Hamiltonin Järvisen ja Brock Trotterin vitjaan jo keskiviikon ottelun aikana Vaasan Sportia vastaan.Kanadalaishyökkääjä kiitti vastuusta syöttämällä Trotterin päätöserässä tekemät kaksi peräkkäistä ylivoimamaalia, kun SaiPa nousi takaa-ajoasemasta ja lopulta voitti ottelun voittolaukauskisan jälkeen lukemin 3—2.Hamilton teki kymmenen maalia 13 ensimmäisen liigaottelun aikana ja on edelleen SaiPan toiseksi paras maalintekijä, vaikka on 17 ottelun maalittomassa putkessa.SaiPa pelaa lauantaina Oulussa kuudella puolustajalla, sillä Lauri Taipalus on kokoonpanosta poissa. Sen sijaan loukkaantumisestaan toipunut Joni Nikko ja Saku Salminen ovat jälleen mukana.Torjuntavastuuta kantaa torstain tapaan Jussi Markkanen.SaiPa kaipaa kolmen pisteen voittoja, jotta pääsy pudotuspeleihin olisi yhä mahdollinen. Joukkueen vire on kohentunut, sillä se on jäänyt pisteittä viidessä viime ottelussaan vain kerran.Ensi viikolla SaiPa kohtaa keskiviikkona Kisapuistossa Mikkelin Jukurit, perjantaina Kouvolassa KooKoon ja lauantaina Kisapuistossa Jyväskylän JYPin. Lue koko uutinen:

