Etelä-Saimaa: Ajokeli on tänään huono koko maassa Tänään on syytä olla varovainen auton ratissa. Liikennevirasto varoittaa huonosta ajokelistä koko maassa. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Lounais-Lapissa keli on erittäin huono. Huonot ajo-olosuhteet johtuvat ilman lauhtumisesta, lumisateesta ja kovasta tuulesta. Lue koko uutinen:

