Etelä-Saimaa: Suur-Saimaalla on paikoin jo 30 senttiä hyvää teräsjäätä — varuillaan on oltava, sillä matalalla oleva vesi on voinut muuttaa virtauksia Jäätilanne järvillä on Etelä-Karjalassa tänä talvena poikkeuksellisen houkutteleva. Ensimmäiset pakkaset tulivat varhain eikä lunta ole tullut paljon. — Tällaista jäätalvea en muista kymmeneen vuoteen, ihastelee Lappeenrannan urheilukalastajien puheenjohtaja Pekka Turunen. Vesikelien vaihduttua pakkasiin jäät vahvistuvat nyt kovaa kyytiä, kun lunta on vähän. Lappeenrannan kaupunginlahdella lähellä Kasinon laituria jääkaira humahti torstaina iltapäivällä läpi 20 sentissä. Keskimäärin kaupunginlahdella jää oli 20-senttistä jo viikko sitten, kun jäätä kairattiin pilkkikisaa varten, kertoo Turunen. — Pikisaaren sillan alustaa ja salmia Kaukaalle päin on silti aina varottava, hän muistuttaa. Sunisenselällä ollaan samoissa lukemissa kuin kaupunginlahdella. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimuksen Matti Vaittinen kävi kokemassa verkot Piiluvanselän eteläosassa, Naurissaaren pohjoispuolella 29. joulukuuta vesikelissä. — Hyvää teräsjäätä oli jo silloin 18 senttiä, ja nyt se paksunee vauhdilla. Pekka Turunen kertoo viime pyhinä mitanneensa Sunisenselällä ja Taipalsaaren Riutanselällä 15—20-sentin vahvuuksia. Sunisenselällä on varottava Kivisalmen pumppaamoa, joka puskee vettä Piiluvanselälle 10 kuutiota sekunnissa. Suur-Saimaan puolella Lappeenrannan ja Imatran välillä jäillä liikkuneet raportoivat 15—20-, jopa lähes 30-senttisestä jäästä. — Kävin tiistaina laskemassa verkot Joutsenon vesille. Noin 200 metrin päässä syväväylästä oli liki 30 senttiä hyvää teräsjäätä. Ihmisiä luisteli siellä pitkällä, Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen neuvoja Vesa Tiitinen kertoo. Mika Seppänen kävi keskiviikkona kokemassa verkot Tiurunselällä moottorikelkkapelissä. Puolen kilometrin päässä Tiurunvirrasta teräsjäätä oli 15 senttiä. Tiurunvirta, eli Tiuruniemen kärjen edusta on paikka, jossa jää on heikkoa ja varottavaa läpi talven. Pien-Saimaan puolella Kivisalmen pumppaamon lisäksi muistettava Vehkataipaleen pumppaamo, joka työntää Vehkasalonselälle vettä 36 kuutiota sekunnissa. Niemisenselän eteläosaan vaikuttaa Kaukaan vedenottamo. Myös syväväylä on vielä auki. Yllätyksiä viime vuoteen verrattuna voi aiheuttaa sekin, että Saimaan pinta on tällä hetkellä liki metrin matalammalla kuin vuosi sitten. Se vaikuttaa muun muassa virtauksiin. Lue koko uutinen:

