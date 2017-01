Uutinen

Etelä-Saimaa: Ranskalaismaalari Lappeenrannan poikia — hänen muotokuvansa on ainoa öljyväri-Modigliani Suomessa Etelä-Karjalaa ja erityisesti Karjalaa ovat ikuistaneet sekä kotimaiset että venäläiset kuvataiteen klassikot. Maalausten aiheet on poimittu pääasiassa matkoilta tänne. Taiteilijoista pisimpään maakunnassa lienee oleillut ranskalainen Léopold Survage. Hänen on jopa mainittu syntyneen Lappeenrannassa, mutta tiedot ovat ristiriitaisia. Varmuudella voi sanoa, että Survage suoritti kaupungissa asepalveluksen. Survagella (1879—1968) oli suomalaisia juuria. Isoisä muutti Lappeenrannasta Moskovaan 1840-luvulla, mutta sukusiteet säilyivät. Venäläisporvareilla oli oikeus kaupankäyntiin, joten henkikirjat kannatti pitää suomalaisessa kaupungissa. — Perheellä oli todennäköisesti asunto Lappeenrannassa, ja he asuivat täällä ajoittain. Asuinalueesta ei ole säilynyt tietoa, Lappeenrannan taidemuseon intendentti Leena Räty kertoo. Pianotehtailijan poika muutti Pariisiin 1900-luvun alussa ja työskenteli pianonvirittäjänä, kun ura säveltäjänä tyssäsi sairauteen. Maalaamisesta hän innostui 1910-luvun alussa ja tutustui italialaiseen taidemaalariin Amedeo Modiglianiin kuppilassa. Nykyisin Survageen törmää Ateneumissa, jossa on näytteillä Modiglianin töitä. Esillä on myös Modiglianin maalaama muotokuva Survagesta, jonka italialaistaiteilija teki vuonna 1918, kaksi vuotta ennen kuolemaansa. Kuvataiteilijana ranskalaistunut lappeenrantalainen oli uransa alkuaikojen mukaisesti kubisti. Survage maalasi symbolisia kuvia ihmisistä, ikkunoista, kukista, linnuista merestä, verhoista... Kubismia seurasivat neoklassismi, symboliikka ja mystisismi. Survage oli toisin sanoen kansainvälinen taiteessaan. Suomalaisen kuvataiteen kultakauden kansallisromanttinen kausi ei jättänyt jälkeä hänen töihinsä Etelä-Karjalan vuosista huolimatta. Millaista se olisi voinutkaan olla, kubistinen karelianismi? Lue koko uutinen:

