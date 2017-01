Uutinen

Etelä-Saimaa: Nyt on kylmää Etelä-Karjalassa — talven pakkasennätys paukahti rikki illalla Lappeenrannan Konnunsuolla Etelä-Karjalan kylmin paikka on tänään perjantaina ollut Lappeenrannan Konnunsuolla. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo, että talven kylmimmät hetket ovat nyt, sillä kello 17—18 aikaan on Konnunsuolla päästy -26,2 asteeseen. Talven ennätys voi lähitunteina rikkoutua, sillä pakkanen kiristyy vielä parin tunnin ajan. Kuitenkin iltayöllä, viimeistään yöllä pakkanen alkaa Vallan mukaan lauhtua nopeasti. Lauantaiaamuna alkaa sataa lunta, jota tulee 3—5 senttiä. Iltapäivällä lämpötila nousee lähelle nollaa ja sää poutaantuu. Lue koko uutinen:

