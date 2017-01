Uutinen

Etelä-Saimaa: Marinetekin Ilkka Seppälä: Moni satama hajoamassa käsiin Suomen satamat ovat retuperällä. Korjausvelkaa on valtavasti, mutta investointikyky puuttuu. — Satamat ovat Suomessa kuntien tai veneseurojen hallussa. Kummatkaan eivät pysty investoimaan satamiin, toteaa laituri- ja satamarakentamiseen erikoistuneen Marinetekin perustaja ja pääomistaja Ilkka Seppälä. Seppälän mielestä yksi ratkaisu ongelmaan ovat toimintojen ulkoistukset, kuten Imatralla tehtiin. Marinetek Groupiin kuuluva New port Imatra investoi Lammassaaren satamaan 11 vuoden aikana liki kaksi miljoonaa euroa. Vastineeksi se saa yksinoikeuden venepaikkojen vuokraukseen 20 vuodeksi, tai optiopykälän toteutuessa jopa 25 vuodeksi. Konsepti on toimiva tapa saada satamainvestoinnit liikkeelle. Sitä edeltävä päätöksenteko kunnissa ei ole kuitenkaan ongelmatonta, Seppälä tietää. Ennen kuin kuntaulkoistukset yleistyvät, moni satama ehtii hajota käsiin, hän pelkää. Investointien vähyys Suomessa näkyy suoraan Marinetekin tuloksessa. Tällä viikolla yhtiö ilmoitti aloittavansa Suomen yksikössä mittavan säästö- ja kehittämisohjelman. Satamissa käytettyjen betoniponttonien valmistus Suomessa lopetetaan, koska markkinat ovat muualla maailmalla. Yhtiössä vaihtuu myös kippari. Ilkka Seppälä jättäytyy pois operatiivisesta johtamisesta. Vt. toimitusjohtajana aloitti tällä viikolla Jukka Hämäläinen ja hallituksen puheenjohtajana Matti Jaakola. Lue koko uutinen:

