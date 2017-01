Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauritsalan Kauppakäytävän tyhjä myymälärakennus halutaan purkaa Kiinteistökehitysyhtiö City kauppapaikat haluaa purkaa tyhjän myymäläkiinteistön Lauritsalan Kauppakäytävältä. Yhtiö aikoo rakentaa paikalle asuinkerrostalon. City kauppapaikat on hakenut kaupungilta lupaa rakennuksen purkamiseen. Lappeenrannan kaupungille jätetyssä hakemuksessa City kauppapaikat perustelee purkamista sillä, että kiinteistö on ollut tyhjillään jo usean vuoden ajan. — Lauritsalassa ei ole tarvetta liiketiloille, mutta asunnoille on tarvetta, City kauppapaikkojen toimitusjohtaja Raimo Sarajärvi sanoo. Purettava Kauppakäytävä 4:n kiinteistö on rakennettu vuonna 1969. Rakennuksessa on aikoinaan ollut muun muassa supermarket, Valintatalo, Tiimari ja kukkakauppa. Huomautukset Kauppakäytävä 4:n purkamisesta on tehtävä kirjallisesti rakennusvalvonnalle 19. tammikuuta mennessä. Päätös purkuluvasta tehdään tammi-helmikuussa, tarkastusinsinööri Janne Meuronen Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnasta kertoo. Lue koko uutinen:

