Etelä-Saimaa: Imatrankosken yhdistys esittää Niina Malmia Imatran valtuuston puheenjohtajaksi Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinta on siirtynyt työväenyhdistysten väliseksi keskusteluksi. Imatran sosialidemokraatit eli entinen Imatrankosken työväenyhdistys on jo asettanut ehdolle yhdistyksen puheenjohtajan Niina Malmin. Malm on toisen kauden valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Vuoksenniskan ja Imatran työväenyhdistykset käsittelevät kysymästä ensi keskiviikkona. Niiden piiristä on esitetty kritiikkiä Imatrankosken nopealle lähdölle asiassa. Niina Malmin mielestä arvosteluun ei ole aihetta, koska edessä olevat asiat pitää hoitaa. Vuoksenniskan yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen ei ennakoi esitystään asiassa. Puheenjohtaja Heikki Luukkanen Imatran työväenyhdistyksestä pitää avoimena kantaa omaan ehdokkuuteensa. Luukkanen sanoo, että ei ainakaan itse ryhdy aliarvioimaan kokemustaan kunnallispolitiikassa. Valtuusto valitsee puheenjohtajiston vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuun 23. päivänä. Lue koko uutinen:

