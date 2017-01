Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Varpasaareen työstyy jäätävä konserttisali Joukko miehiä häärää hyisessä kelissä Imatran Varpasaaressa. Juuso Partasella, Jere Nuppolalla ja Toni Kainulaisella on työn alla erikoinen rakennelma, jääiglu. Muovisen, täyteen ilmaa puhalletun muotin päälle alettiin jo keskiviikkona suihkuttaa vesikerroksia painepesurilla. Työ jatkui myös torstaina iltaan saakka. Iglun pintaan oli saatava vähintään kahden sentin paksuinen jääkerros. Sen jälkeen rakennelma pysyy pystyssä ilman sen sisällä olevaa ilmanpuhallinta. Parinkymmenen asteen pakkanen asettaa haasteensa sekä miehille että välineistölle. Vesiletkut jäätyilevät aina välillä. — Jos ne toimisivat kunnolla koko ajan, sopiva paksuus saataisiin jäädytettyä kahdeksassa tunnissa, laskeskelee Partanen. Igluprojekti ei ole läheskään valmis, kun jääkuori on saatu tehtyä. Jään päälle työstetään paikalle tuotavalla lumitykillä luminen kuori. Jään ja lumivaipan tavoitepaksuus on puoli metriä. Perjantaina Vuoksesta on tarkoitus urakoida iglun sisälle jäätä sisärakenteita ja jääsoittimia varten. Jääsoittimia? Tätä iglua ei tehdä vain tekemisen vuoksi, vaan siitä on tulossa konserttisali. Tammi- ja helmikuun kahtena viimeisenä viikonloppuna iglussa järjestetään jäämusiikkikonsertteja. Lauantaiset konsertit alkavat kello 18, sunnuntaiset kello 14. Konserteissa soitetaan jäisiä instrumentteja, tietysti. Niiden tekoon osallistuu myös kouvolalainen Lumistit-ryhmä. Rakenteilla on muiden muassa nigerialaiselta Igbo-heimolta tuttu udu-rumpu, sekä pohjoisaustralialainen perinnesoitin, aboriginaalien didgeridoo. — Esimerkiksi didgeridoo on noin kymmenen senttiä paksu jääsauva, joka halkaistaan. Sitten sen molemmat puolet koverretaan ontoiksi, ja liimataan taas yhteen, Partanen kertoo. Soittimeen tulee myös puinen suukappale, jotteivät nahkat irtoa soittajan huulista. Ja jotteivät sen paremmin yleisö kuin soittajatkaan jäätyisi, konsertit ovat melko lyhyitä, kenties noin vartin mittaisia. Mutta ei siinä vielä kaikki. Igluun tarvitaan myös kylmälaite. Jääsoittimet tarvitsevat soidakseen tietyn määrän pakkasta, liian lämpimässä — esimerkiksi nollassa — ne eivät enää soi. Partanen on kehitellyt tarkoitusta varten myös sopivan kylmälaitteen, mutta ei paljasta sen toimintatapaa vielä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/06/Imatran%20Varpasaareen%20ty%C3%B6styy%20j%C3%A4%C3%A4t%C3%A4v%C3%A4%20konserttisali/2017121744795/4