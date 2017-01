Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli satavuotias Vehkataipaleen koulu on nyt kuin uusi Puolentoista lukuvuoden evakko päättyi keskiviikkona. Taipalsaaren Vehkataipaleen koulun oppilaat palasivat vanhaan kouluunsa, joka on käynyt läpi perusteellisen remontin. Oppilaat ja henkilökunta siirtyivät Vehkataipaleelta kirkonkylän kouluun elokuussa 2015 sisäilmaongelmien vuoksi. Rehtori Nina Piik kertoo yli satavuotiaan hirsirakennuksen taipuneen hyvällä suunnittelulla aiempaa avoimemmaksi tilaksi. Esimerkiksi luokkien välissä on pariovia ja pieniä ryhmätyötiloja. Piikin mukaan suurin muutos on koulun toisella sivulla kulkeva pitkä käytävä. Ennen esimerkiksi päiväkotilapset joutuivat kulkemaan luokkien läpi liikuntasaliin. — Tässä talossa on satavuotiaan talon henki, vaikka kaikki pinnat ovat uusia, Piik sanoo. Taitotilan rakentaminen kasvatti koulun pinta-alaa noin 50 neliötä. Tilassa pidetään kuvaamataidon ja teknisen käsityön tunnit. Aiemmin oppilaat kuljetettiin kirkonkylän kouluun teknistä työtä varten. — Taitotila helpottaa talossa toimimista. Kaikki kuvaamataidon tarvikkeet voidaan pitää samassa tilassa, eikä haittaa, jos rapatessa vähän roiskuu, Piik sanoo. Lauantaina 4. helmikuuta Vehkataipaleen koululla pidetään avajaiset. Silloin kaikki pääsevät tutustumaan uusiin tiloihin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/05/Yli%20satavuotias%20Vehkataipaleen%20koulu%20on%20nyt%20kuin%20uusi/2017121739494/4