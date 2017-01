Uutinen

Etelä-Saimaa: Veiterälle tarjolla Suomen cupin mestaruus ja sarjapisteitä samassa kotiottelussa lauantaina Veiterän ja Jyväskylän Seudun Palloseuran lauantaisen jääpallon Bandyliigaottelun voittaja saa sarjapisteiden lisäksi Suomen cupin mestaruuden. Cupin loppuottelu yhdistettiin sarjaotteluun, kun seurat huomasivat, ettei loppuottelulle löydy molemmille joukkueille sopivaa pelipäivää. Jos Veiterän ja JPS:n runkosarjaottelu päättyy lauantaina tasan ja sarjapisteet jaetaan 1—1, Suomen cupin mestarin etsintä jatkuu jatkoajalla. — Teimme virheen sarjaohjelmia laadittaessa, kun jätimme cupin loppuottelun pelipäivän avoimeksi, Jääpalloliiton toiminnanjohtaja Pekka Liikanen sanoo. Jääpalloliitossa ajateltiin, että loppuotteluun etenevät seurat pystyvät neuvottelemaan sopivan pelipäivän keskenään. — Sitten huomasimme, ettei vapaita pelipäiviä cupin finaalille enää ollutkaan, kun sarjaohjelmat ja kansainvälinen kalenteri oli lyöty lukkoon, Liikanen kertoo. Liikanen aikoo esittää, että Jääpalloliiton kevätkokouksessa toukokuussa määritellään Bandyliigan ja Suomen cupin loppuotteluiden pelipäivät, joiden ympärille ensi kauden kilpailukalenteri rakennetaan. — Se on yksi keino, jos cupin arvostusta halutaan nostaa. Cupin loppuottelu on mielestäni arvokkaampi tapahtuma kuin yksittäinen sarjaottelu. Veiterän ohjelma on tiivis, sillä joukkue isännöi loppiaisena Helsingin IFK:ta. — Varmasti tulevat olemaan tiukkoja vääntöjä molemmat ottelut. Onhan näitä tuplapelejä normaalistikin. Se ei ole kuin itsestä kiinni, että saa itsensä iskuun molempiin, Veiterän kapteeni Janne Hauska toteaa. Lue koko uutinen:

