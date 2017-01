Uutinen

Etelä-Saimaa: Valon lapsi -musiikkinäytelmässä pääosan laulanut Vilma Inkinen hurmasi Ruokolahdella — omia biisejäkin on jo kertynyt Ruokolahtelaisessa Inkisen perheessä oltiin joulun tienoilla hukkua kehuihin. Ruokolahden kirkossa jouluviikolla nähdyssä Valon lapsi - musiikkiesityksessä täydelle kirkolle pääosan laulut lauloi perheen tytär Vilma Inkinen. 14-vuotiaalle Vilmalle kyseessä oli ensimmäinen lauluesiintyminen yleisön edessä. Hänen taitonsa vakuutti monet. — Palautteista olin ihan sanaton. Niitä tuli ihan tuntemattomilta ihmisiltäkin, Vilma hämmästelee. Päärooliin hän päätyi omien sanojensa mukaan sattumalta. — Olin ihan hämmentynyt, kun rooli annettiin minulle. Esiintyminen jännitti etukäteen, mutta kun vähän aikaa oli mennyt, niin se meni ohi. Vilma Inkinen on harrastanut musiikkia eri muodoissa jo pienestä pitäen, mutta lauluharrastus tuli kuvioihin vuosi sitten. Vilma soittaa myös kitaraa, pianoa, haitaria ja välillä myös ukulelea. Muiden instrumenttien suhteen hän on itseoppinut, mutta haitarinsoitossa opetuksessa on menossa jo kahdeksas vuosi. Karjalan harmonikkaorkesterin kanssa on oltu mukana suomenmestaruuskilpailuissa saakka. Siitä on nyt aikaa noin vuosi. Tällä hetkellä mitään esiintymispäivämääriä ei ole tiedossa. Koulun valinnaisaineena olevan musiikkiteatterin ryhmä tekee kevääksi esityksen, mutta siitä ei paljasteta vielä sen enempää. Ei myöskään omista biiseistä, joita on jo muutama. Suurin osa Vilman vapaa-ajasta menee harjoitellessa. Aikataulutettuja harrastuksia ovat keskiviikkoinen haitaritunti ja torstaiset treenit harmonikkaorkesterin kanssa. Muina päivinä treenipaikka on ihan kotona. Inkinen saa peruskoulun päätökseen ensi vuonna. Hän ei ole vielä ihan varma mitä tekee sen jälkeen, mutta suunnitelmia on. Se on joko lukio tai ammattiopiston kosmetologilinja, joihin hakemukset lähtevät. — Olen miettinyt musiikinopettajan tai soitinopettajan ammattia myös. Lue koko uutinen:

