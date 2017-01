Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuli kuudessa uunissa pitää pakkasen loitolla ja lämmittäjän liikkeessä Pakkanen ei pelota taipalsaarelaista Liisa Hongistoa. Hän peittoaa sen lisäämällä puita pesään. — Sen tuntee veressään, kun lämpötila laskee. Pakkanen herättää taistelutahdon. Hän taistelee kylmää vastaan laajalla rintamalla. Yläkerran makuuhuoneessa hänellä on vuolukivitakka, keittiössä vuolukivinen hella leivinuuneineen. Keskikerroksen tuvassa on toinen vuolukivihella ja kamarissa takka. Toisessa kamarissa on alkuperäinen pönttöuuni vuodelta 1958, jolloin talo valmistui. Kellariin on myös asennettu takka, sillä siellä hänellä on hoitohuone osteopaattisia hoitoja varten. Saunan kiuas on ainoa tulipesä, jota hän ei lämmitä päivittäin. Ihan yksin Hongisto ei taisteluaan käy, vaan poika Jukka Hongisto tulee aamuisin Taipalsaaren kirkolta vanhaan kotiinsa Telkkälään ja sytyttää tulet alakerrosten uuneihin. Näin Liisa Hongisto voi aloittaa päivänsä tulenteolla makuuhuoneen takkaan. Hänelle jää sitten tulien kohentaminen, puiden lisääminen ja peltien sulkeminen, kun on sen aika. — Kolme tai neljäkin pesällistä pitää pakkassäällä uuneissa polttaa. Aikaa rapuissa kulkemiseen ja uunien hoitamiseen menee kolmesta neljään tuntia. Hän on seurannut keskustelua puun polton päästöistä. Hän minimoi päästöjä sytyttämällä pesällisen yläpuolelta ja huolehtimalla hyvästä vedosta. — Vuolukiviuunissa päästöt ovat muutenkin vähäiset. Hongisto huolehtii, että hormit ovat puhtaat. Kaikkien uunien hormit ovat samassa piipussa, jonka Matti Kuokkanen muurasi 58 vuotta sitten. — Olen ollut tarkka siitäkin, kuka tulee nuohoamaan. Nuohouskertojen välillä hän itse putsaa hellojen röörejä pulloharjalla. Lämmitysurakka alkaa jo kesällä, kun Hongisto kulkee poikansa kanssa tilan metsissä katsastamassa sopivia puita. Jukka Hongisto kaataa ne ja pilkkoo klapikoneella. Pihan liitereissä kuivaneet klapit hän kantaa sisälle äidilleen. Tälle jää vain puun polton nautinto, joka on pakkassäällä suurimmillaan. Lue koko uutinen:

