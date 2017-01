Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPalla tilaisuus parantaa asemiaan Vaasassa, Markkanen aloittaa maalilla SaiPan pudotuspelipaikkajahti on kiivaimmillaan jo näin tammikuun alussa. Torstaina lappeenrantalaisjoukkue kohtaa Vaasassa Sportin. Ottelun merkitys on SaiPalle suuri, sillä Sport on tällä hetkellä viimeisellä pudotuspelipaikalla kymmenentenä. SaiPan ero Sportiin on kahdeksan pistettä, mutta SaiPan voitto varsinaisella peliajalla kutistaisi eron viiteen.SaiPan puolustus on pitänyt marraskuun lopulta alkaen varsin hyvin, mutta samaan aikaan joukkueen hyökkäyspelin teho on hiipunut. Joukkue on tehnyt kuudessa edellisessä ottelussaan keskimäärin 1,5 maalia per ottelu.Edellisen kerran SaiPa teki neljä maalia yhdessä ottelussa 14 ottelua sitten, 25. marraskuuta Tampereen Tapparan vieraana.Erityisen hankala jakso on menossa SaiPan kuluvan kauden parhaalla pistemiehellä Matti Järvisellä, joka on jäänyt pisteittä kuudessa viime ottelussaan. Niitä edeltäneissä 28 ottelussa Järvinen teki 6+18=24 pistettä.13 viime ottelustaan SaiPa on voittanut neljä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/05/SaiPalla%20tilaisuus%20parantaa%20asemiaan%20Vaasassa%2C%20Markkanen%20aloittaa%20maalilla/2017121742644/4