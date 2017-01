Uutinen

Etelä-Saimaa: SK: Parikkala, Rautjärvi ja Savitaipale kaatuvien kuntien listalla Suomen Kuvalehti on teettänyt kunta-analyysin, jonka mukaan 57 kuntaa kamppailee olemassaolostaan. Kaatuvat kunnat -listalla on Etelä-Karjalasta kolme kuntaa: Parikkala, Rautjärvi ja Savitaipale. — Vuodesta toiseen kuntia on vaivannut krooninen väestökato, kuntiin jääneen väestön ikääntyminen ja keskivertoa heikompi kuntatalous, lehti luonnehtii listalle päätyneitä kuntia. Analyysin on tehnyt kuntatalouden asiantuntija, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä. Hän päivitti Suomen Kuvalehden pyynnöstä joulukuussa 2011 julkaistun kunta-analyysiaineiston. — Aineiston pohjana ovat väestömuutosten tunnusluvut, joita on kahdeksan. Niiden perusteella etsittiin ”kuolevat kunnat”. Lisäksi näiden kuntien taloutta tarkasteltiin viiden tunnusluvun avulla sen mukaan, onko talous heikompi vai vahvempi kuin kunnilla keskimäärin, lehti kertoo. Vuoden 2010 tunnusluvuilla Kaatuvat kunnat -listalle tuli runsaat 60 kuntaa. Laesterä päivitti joulukuussa 2016 aineiston vuoden 2015 taloustunnuslukujen ja vuosien 2010–2015 väestömuutoksien pohjalta, ja uudelle listalle tuli 57 kaatuvaa kuntaa. Niistä kymmenkunta on väestökehityksen kannalta pahimmassa kriisissä. Näihin kuntiin kuuluu Etelä-Karjalaa lähinnä Puumala. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/05/SK%3A%20Parikkala%2C%20Rautj%C3%A4rvi%20ja%20Savitaipale%20kaatuvien%20kuntien%20listalla/2017121742533/4