Etelä-Saimaa: Nuori mies juotti ja raiskasi 15-vuotiaan tytön kotibileissä — käräjäoikeus tuomitsi miehen ehdottomaan vankeuteen Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi Pasi Petteri Kokkosen törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdottomaan vankeuteen. Mies sai teostaan vankeutta kolme vuotta ja kaksi kuukautta. Lisäksi mies tuomittiin maksamaan uhrilleen korvauksia kivusta ja särystä sekä traumaperäisestä stressihäiriöstä aiheutuneesta tilapäisestä haitasta. Tuomittu mies raiskasi juuri 15 vuotta täyttäneen tytön Joutsenossa ja Imatralla viime vuoden tammikuussa. Raiskauksen uhrin piti mennä yökylään ystävättärensä luokse. Mies oli teon tapahtuessa kihloissa uhrin ystävättären kanssa. Tuomittu mies oli saanut kutsun kotibileisiin Joutsenoon. Kaikki kolme lähtivät juhliin. Kotibileissä 15-vuotias uhri joi raiskauksesta tuomitun miehen tuomia mietoja alkoholijuomia. Lisäksi päänsärkyä valittanut tyttö oli saanut tuntemattomaksi jääneeltä henkilöltä pillerin jotakin lääkettä. Tämän jälkeen raiskauksen uhri oli tuntenut itsensä huonovointiseksi, hän näki kaiken kahtena ja hänen oli vaikea hallita raajojaan. Tämän jälkeen tytöllä oli vain hajanaisia muistikuvia illan ja yön tapahtumista. Oikeuden mukaan mies oli käyttänyt hyväkseen tytön avutonta tilaa ja ollut tämän kanssa useita kertoja sukupuoliyhteydessä, tehnyt tytölle seksuaalisia tekoja ja saanut tytön tekemään seksuaalisia tekoja. Tuomittu mies väitti oikeudessa, ettei hän tiennyt kihlattunsa ystävättären ikää. Hän väitti myös, että tyttö oli suostunut seksiin ja yhdyntöihin. Miehen mielestä tyttö oli myös ollut sellaisessa kunnossa, että hän oli voinut antaa suostumuksensa. Mies raiskasi tytön sekä Joutsenossa että miehen kotona Imatralla, jonne he olivat siirtyneet kotibileistä. Mies tuomittiin maksamaan tytölle korvauksia yhtensä 12 000 euroa sekä korvaaman valtiolle erilaisia kuluja 5 300 euroa. Kokkonen on 20-vuotias ja kotoisin Mäntyharjulta. Oikeus on julistanut uhrin ja hänen huoltajiaan koskevat tiedot salattaviksi 60 vuodeksi. Raiskauksen uhri ei asu Etelä-Karjalassa. Oikeuden torstaina antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Lue koko uutinen:

