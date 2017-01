Uutinen

Etelä-Saimaa: Luottokortin ilmainen tuoteturvavakuutus korvaa varastetun kännykän ilman omavastuuta Takavuosien matkatoimistokonkurssit opettivat kuluttajat maksamaan matkansa tai lentonsa luottokortilla. Näin peruuntuneesta reissusta sai ainakin rahansa takaisin. Luottokorttia kannattaa käyttää myös muissa ostoksissa, jos haluaa kotivakuutusta paremmat ehdot. Useimpien luottokorttien tuoteturvavakuutus korvaa rikki menneet tuotteet pienellä omavastuulla ja ilman ikävähennystä. Luottokorttiturva ei tosin ole kovin pitkä. Korttien tuotevakuutukset ovat yleensä voimassa muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Erityisen järkevää on käyttää luottokorttia nettiostoksilla. Jos elektroniikka tai muu helposti hajoava esine menee rikki esimerkiksi kuljetuksen aikana, on luottokortin tuoteturvavakuutuksesta hyötyä. Vakuutus korvaa esimerkiksi varkauden, rikkoutumisen ja jopa lemmikkieläimen aiheuttamat tuhot. Rahoitustuotteiden vertailusivuston Vertaaensin.fi: n mukaan luottokorttien tuotevakuutusten omavastuuosuudet vaihtelevat nollasta 75 euroon. Vakuutusyhtiöistä esimerkiksi Ifillä, Lähi-Tapiolalla ja OP Pohjolalla kotivakuutuksen omavastuu on 150 euroa ja Turvalla 130 euroa. Suurin osa kotivakuutuksia ei korvaa esimerkiksi verkkokaupan konkurssista johtuneita menetyksiä. Tavallinen kotivakuutus ei myöskään korvaa tavaroille ulkomailla sattuneita vahinkoja. Tuotevakuutuksia tarjoavat kuluttajille myös esimerkiksi kodinkoneliikkeet. Niiden kaupittelemat vakuutukset ovat kuitenkin usein kalliita ja monelta osin turhia. Ainakin laajimmat kotivakuutukset korvaavat samantyyppisiä vahinkoja. Laitteen myyjällä on laaja korvausvelvollisuus vikoihin ilman mitään vakuutuksia myös silloin, kun takuuta ei ole. Takuuaika ei ole sama kuin yrityksen vastuuaika virheestä. Vastuu ei siis pääty takuuajan loppumiseen. Lue koko uutinen:

