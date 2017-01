Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauritsalan Kolme alasinta pannaan kuntoon — kaupunki kokoaa hommaan talkooväkeä Lauritsalan keskustassa kuivunut Kolme alasinta saanee ennen pitkään taas vettä ympärilleen. Lappeenrannan kaupunki kokoaa talkoovoimia veistoksen kunnostamiseen. Kiviset alasimet kohoavat Lauritsalan Luukkaantorilla olevasta vesialtaasta, joka on pitkään ollut tyhjänä. Alunperin alasimista suihkusi vettä altaaseen. Alasimet ja altaat muodostavat yhdessä Kolme alasinta -nimisen veistoksen, jonka tekijä on kuvanveistäjä Armas Hutri (1922—2015). Veistos tilattiin 50 vuotta sitten koristamaan Lauritsalan silloin uuden liikekeskuksen aukiota. Suihkulähde on ollut jumissa kymmenkunta vuotta, ja tyhjään altaaseen suunniteltiin välillä kukkapenkkiä. — Monet eri tahot ovat ottaneet yhteyttä kaupunkiin ja esittäneet hienon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan monumentin kunnostamista. Kaupunki onkin teettänyt tutkimuksia ja saanut eri hinta-arvioita, jotka valitettavasti ovat torpanneet ajatuksen korjaamisesta suurten korjauskulujen takia, kerrotaan kaupungin tiedotteessa. Siinä on kuitenkin ilosanoma: nyt viritellään veistoksen kunnostamista talkoovoimin. Syynä on se, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta myös Lauritsalan kauppalan liittämisestä Lappeenrannan kaupunkiin. Kaupunki valmistelee liitosvuoden huomioimista yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja eri toimijoiden kanssa, ja Kolmen alasimen kunnostukseen on alustavasti luvassa kaupungilta noin 20 000 euron avustus. Kaupunki on kutsunut 33 Lauritsalan alueen eri yhdistystä ja toimijaa tapaamiseen, jossa kartoitetaan talkoisiin halukkaat asukkaat ja tahot. Vapaaehtoisista kootaan hankkeelle ohjausryhmä. Kaupungin puolelta hanketta ovat toteuttamassa kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen ja maisemasuunnittelija Anne Veijovuori, ja mukana on myös asukasyhteyshenkilö Pia Haakana. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 12. tammikuuta kello 17 alkaen Lappeenrannan kaupungintalon Venla neuvotteluhuoneessa. Lue koko uutinen:

