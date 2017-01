Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantaan tuli huimasti lisää kuntoilutilaa — 3 000 neliön kuntokeskus on maan suurimpia Entisessä Delta-auton toimitalossa Lappeenrannan lentokentän päädyssä palvotaan peltilehmien sijaan nyt ruumiinkulttuuria. Syke Gymin neljäs kuntokeskus avautuu kaikille käyttäjille loppiaisena avoimien ovien viikolla. Vanhojen asiakkaiden koekäytössä sali on ollut jo viime viikolta asti. Yrittäjä Santeri Mikkola arvioi, että 3 000 neliöllään kuntokeskus yltää valtakunnan suurimpien joukkoon. Syke Gymin Kauppakadun salin se päihittää koollaan tuplasti. Myös laitteistossa on Mikkolan mukaan tuplasti valikoimaa. Autotalosta uudessa kuntokeskuksessa muistuttavat enää lasitiiliset päädyt ja korkealle kaartuva katto. Kuntosali on katutason kerroksessa. Välipohjan avulla toiseen kerrokseen on saatu tilat aerobiselle harjoittelulle, ryhmäliikuntatilat sekä toiminnallista tilaa. Ryhmäliikunnat alkavat helmi-maaliskuulla testituntien jälkeen. Tilaa saa myös muun muassa painonnosto, joka Lappeenrannassa on kärsinyt tilapulasta. Mikkolan mukaan yritys pärjää vanhalla asiakaspohjalla ja vanhoilla hinnoilla miljoonien investoinnista huolimatta, koska tavoitteena on toimia vuosikymmeniä. — Mutta ei olisi järkeä investoida näin isosti, ellemme haluaisi myös uusia asiakkaita. Mikkola ei usko, että uudet asiakkaat ovat välttämättä pois kaupungin muilta saleilta. Kaikilla on omat asiakasryhmänsä. — En usko äkkinäisiin muutoksiin. Ihmisillä on tapana kokeilla ja kiertää. Ja kuntoilusta voi tulla osa hyvää elämää useammalle kuin se nyt on. Lue koko uutinen:

