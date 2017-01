Uutinen

Etelä-Saimaa: Keskussairaalassa poikkeusjärjestelyjä viheliäisten epidemioiden vuoksi — ”Elämme tilanteen mukaan” Influenssaepidemia ruuhkauttaa Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystystä. Myös norovirus nostaa jo päätään. Noroviruksesta on varoitettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) nopean vasteen yksikön (nova) ovessa. Nova on päivystyksen tarkkailuosasto keskussairaalassa.​​​​ Nova-yksikön ylilääkäri Afra Prokki kertoo, ettei nova-yksikössä ainakaan tällä hetkellä ole norovirusepidemiaa. — Yksittäisiä tapauksia esiintyy satunnaisesti epidemioiden ulkopuolella. Nova-yksikössä on jouduttu tekemään poikkeusjärjestelyjä influenssaepidemian vuoksi. — On yritetty estää taudin leviämistä. Huonejärjestelyjä on mietitty uusiksi ja käytävät pidetty suljettuina. Elämme tilanteen mukaan. Välillä nova-yksikön kaikissa huoneissa on ollut influenssa A:ta sairastavia, Prokki kertoo. — Novassa ei todennäköisesti ole ollut potilasta, jolla olisi ollut samaan aikaan influenssa ja norovirus. Influenssaepidemian huippu kestää vielä parisen viikkoa. Näin ennakoi Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen. Suomalainen ja Prokki muistuttavat, että päivystys ruuhkautuu nyt. — On hyvä muistaa, että perusterve ihminen voi sairastaa influenssan kotona. Vasta jos yleistila merkittävästi heikkenee, kannattaa lähteä lääkäriin, Prokki neuvoo. Nova-osasto aloitti toimintansa Lappeenrannassa keväällä 2009. Osastolle pyritään ottamaan potilaita, joiden osastohoidon tarve on arvioitu enintään kahden vuorokauden mittaiseksi. Sen on tarkoitus purkaa keskussairaalan ruuhkaa. Lue koko uutinen:

